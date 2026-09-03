Rusia anuncia el cierre de centros culturales del Instituto Goethe en respuesta a tensiones con Alemania
Rusia cerrará centros culturales alemanes en todo el país, según el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, tras tensiones diplomáticas con Berlín.
FOTO: Rusia cerrará los centros culturales del Instituto Goethe alemán
Rusia procederá al cierre de los centros culturales alemanes en diversas localidades, como lo comunicó el jueves el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov. Esta decisión se enmarca en un contexto de creciente tensión tras la acusación de Berlín a Moscú sobre un intento de ataque en el aeropuerto de Leipzig/Halle el mes pasado, lo que llevó al cierre del consulado ruso en Bonn y del centro cultural Casa Rusa en la capital alemana.
En su declaración, Lavrov detalló que se cerrarán los centros culturales del Instituto Goethe en Moscú, San Petersburgo y Ekaterimburgo. Agregó que cualquier reacción adicional por parte de Alemania evidenciaría una falta de "dignidad" por parte de Rusia.
Durante su intervención en el Foro Económico Oriental que se lleva a cabo en Vladivostok, Lavrov subrayó que Alemania "no podía no haber comprendido" que el cierre de la Casa Rusa implicaría el fin de la presencia cultural alemana en territorio ruso.
Lectura rápida
¿Qué medida anunció Rusia?
Rusia cerrará centros culturales alemanes, específicamente del Instituto Goethe.
¿Quién lo anunció?
El anuncio fue realizado por el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov.
¿Por qué se toma esta decisión?
La medida responde a tensiones tras acusaciones de Alemania sobre un intento de ataque en el aeropuerto de Leipzig/Halle.
¿Dónde se cerrarán los centros?
Los cierres afectarán a los centros en Moscú, San Petersburgo y Ekaterimburgo.
¿Qué dijo Lavrov sobre la situación?
Lavrov afirmó que cualquier respuesta adicional de Alemania mostraría falta de dignidad por parte de Rusia.
[Fuente: AP]