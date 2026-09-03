Rusia procederá al cierre de los centros culturales alemanes en diversas localidades, como lo comunicó el jueves el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov. Esta decisión se enmarca en un contexto de creciente tensión tras la acusación de Berlín a Moscú sobre un intento de ataque en el aeropuerto de Leipzig/Halle el mes pasado, lo que llevó al cierre del consulado ruso en Bonn y del centro cultural Casa Rusa en la capital alemana.

En su declaración, Lavrov detalló que se cerrarán los centros culturales del Instituto Goethe en Moscú, San Petersburgo y Ekaterimburgo. Agregó que cualquier reacción adicional por parte de Alemania evidenciaría una falta de "dignidad" por parte de Rusia.

Durante su intervención en el Foro Económico Oriental que se lleva a cabo en Vladivostok, Lavrov subrayó que Alemania "no podía no haber comprendido" que el cierre de la Casa Rusa implicaría el fin de la presencia cultural alemana en territorio ruso.