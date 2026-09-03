Corte de Hong Kong mantiene condenas a cardenal Zen y otros por fondo de apoyo a manifestantes

FOTO: Corte de Hong Kong ratifica condenas a cardenal Zen y otros por fondo de ayuda a manifestantes

HONG KONG — El jueves, una corte de Hong Kong confirmó las condenas del cardenal católico de 94 años, Joseph Zen, y otros cuatro individuos, quienes apelaron sin éxito por no registrar un fondo que ya no está operativo, destinado a ayudar a personas arrestadas durante las protestas antigubernamentales de 2019.

El cardenal Zen, obispo emérito y defensor de la democracia en Hong Kong, actuaba como fideicomisario del Fondo de Ayuda Humanitaria 612, que se encargaba de cubrir gastos médicos y legales de los manifestantes hasta su cierre en octubre de 2021. Los otros acusados son la cantante Denise Ho, el académico Hui Po Keung, y las exlegisladoras prodemocracia Margaret Ng y Cyd Ho, quienes también administraban el fondo.

En 2022, los cinco fueron hallados culpables y multados con 4.000 dólares de Hong Kong (equivalentes a 512 dólares) por violar la Ordenanza de Sociedades, que exige a las organizaciones locales registrarse o solicitar una exención dentro del mes siguiente a su formación. Estas condenas marcaron un precedente en la ciudad.

Analistas subrayan que este caso es significativo para la libertad de asociación en Hong Kong y ha sido objeto de atención debido a los profundos cambios políticos en el territorio tras las manifestaciones de 2019.

El cardenal Zen y los otros acusados fueron arrestados en 2022 bajo sospechas de colusión con fuerzas extranjeras según una ley de seguridad nacional impuesta por Beijing, aunque no enfrentaron cargos bajo esta normativa. Este arresto causó una fuerte conmoción en la comunidad católica local.

Tras su condena, Zen expresó que su caso no debería ser considerado en el contexto de las libertades religiosas en la ciudad.

Las protestas de 2019 surgieron a raíz de un proyecto de ley que, aunque fue retirado, generó meses de disturbios violentos. La ley de seguridad nacional ha paralizado el movimiento prodemocracia en Hong Kong desde su implementación en 2020, resultando en el encarcelamiento de numerosos activistas. La confianza en las libertades de esta excolonia británica, que regresó a China en 1997, se ha visto gravemente afectada por la situación actual.

Beijing y las autoridades de Hong Kong sostienen que esta ley es fundamental para garantizar la estabilidad de la región.