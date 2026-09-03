En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

China promoverá más intercambios entre pueblos de China y Estados Unidos para fortalecer la amistad

El objetivo es abrir nuevos capítulos en la amistad entre personas y hacer mayores contribuciones al desarrollo de las relaciones bilaterales.

03/09/2026 | 03:30Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Donald Trump y Xi Jinping.

FOTO: Donald Trump y Xi Jinping.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- China reafirmará su apoyo a un mayor número de visitas e intercambios entre los pueblos de China y de Estados Unidos, buscando así continuar escribiendo nuevos capítulos en la amistad entre ambos países y fomentar el desarrollo de sus relaciones bilaterales, según lo expresó un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

El portavoz Guo Jiakun hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa, donde destacó la reciente visita de Ronald Sakolsky, conocido en China como "Saikaosi" por su apoyo en la lucha contra la desertificación. Sakolsky viajó a China tras 27 años, invitado por el gobierno chino.

Durante su estancia, Sakolsky visitó Mongolia Interior y se reunió con la trabajadora nacional Yin Yuzhen. Juntos, plantaron un árbol de la amistad en el bosque que él había ayudado a financiar años atrás.

Además, Sakolsky regresó a una escuela en Luoyang, en la provincia de Henan, donde anteriormente había enseñado, para encontrarse con profesores y estudiantes, y también pasó tiempo en Beijing. Guo comentó que Sakolsky fue testigo de los cambios significativos en China y experimentó la calidez del pueblo chino, lo que lo conmovió profundamente.

En una entrevista, Sakolsky mencionó que él y Yin demostraron que es posible tender puentes entre culturas y romper barreras, y destacó que tanto el pueblo estadounidense como el chino desean vivir en paz. "Los dos países son como dos caminos, pueden tomar rutas diferentes, pero aún así pueden llevar al mismo destino", comentó.

Guo añadió que las palabras sinceras de Sakolsky han tocado a muchas personas, reflejando una aspiración compartida entre ambos pueblos. Afirmó que la esperanza en la relación entre China y Estados Unidos reside en su población y que las conexiones a nivel comunitario son fundamentales. Guo también mencionó que numerosas historias inspiradoras compartidas entre ambos pueblos son testimonio de su amistad.

Finalmente, concluyó que China y Estados Unidos, como dos naciones importantes, tienen el potencial de alcanzar el éxito mutuo y contribuir al bienestar global.

Lectura rápida

¿Qué está promoviendo China?
China apoyará más visitas e intercambios entre sus pueblos y los de Estados Unidos.

¿Quién es Ronald Sakolsky?
Es un activista conocido en China por su apoyo en la lucha contra la desertificación.

¿Dónde se reunió Sakolsky durante su visita?
Se reunió en Mongolia Interior con Yin Yuzhen y visitó una escuela en Luoyang.

¿Qué mensaje compartió Sakolsky?
Señaló que ambos pueblos desean vivir en paz y pueden encontrar caminos comunes.

¿Cuál es el enfoque del portavoz Guo?
Guo enfatizó la importancia de las conexiones entre los pueblos para mejorar las relaciones bilaterales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto
Siempre Juntos Rosario

Santa Fe. Cayó de un tercer piso, se accidentó en moto y lo atropelló un patrullero: "No me quedan vidas"

El joven de Esperanza relató en Cadena 3 Rosario el insólito episodio ocurrido en la guardia del Hospital Cullen y repasó otras graves situaciones que atravesó. El impacto desplazó los tornillos de su pierna y ahora deberá someterse a una nueva cirugía.

Perspectiva Rosario

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf