Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- China reafirmará su apoyo a un mayor número de visitas e intercambios entre los pueblos de China y de Estados Unidos, buscando así continuar escribiendo nuevos capítulos en la amistad entre ambos países y fomentar el desarrollo de sus relaciones bilaterales, según lo expresó un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

El portavoz Guo Jiakun hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa, donde destacó la reciente visita de Ronald Sakolsky, conocido en China como "Saikaosi" por su apoyo en la lucha contra la desertificación. Sakolsky viajó a China tras 27 años, invitado por el gobierno chino.

Durante su estancia, Sakolsky visitó Mongolia Interior y se reunió con la trabajadora nacional Yin Yuzhen. Juntos, plantaron un árbol de la amistad en el bosque que él había ayudado a financiar años atrás.

Además, Sakolsky regresó a una escuela en Luoyang, en la provincia de Henan, donde anteriormente había enseñado, para encontrarse con profesores y estudiantes, y también pasó tiempo en Beijing. Guo comentó que Sakolsky fue testigo de los cambios significativos en China y experimentó la calidez del pueblo chino, lo que lo conmovió profundamente.

En una entrevista, Sakolsky mencionó que él y Yin demostraron que es posible tender puentes entre culturas y romper barreras, y destacó que tanto el pueblo estadounidense como el chino desean vivir en paz. "Los dos países son como dos caminos, pueden tomar rutas diferentes, pero aún así pueden llevar al mismo destino", comentó.

Guo añadió que las palabras sinceras de Sakolsky han tocado a muchas personas, reflejando una aspiración compartida entre ambos pueblos. Afirmó que la esperanza en la relación entre China y Estados Unidos reside en su población y que las conexiones a nivel comunitario son fundamentales. Guo también mencionó que numerosas historias inspiradoras compartidas entre ambos pueblos son testimonio de su amistad.

Finalmente, concluyó que China y Estados Unidos, como dos naciones importantes, tienen el potencial de alcanzar el éxito mutuo y contribuir al bienestar global.