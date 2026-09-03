Zoox de Amazon amplía su servicio de robotaxis al aeropuerto de Las Vegas

Zoox no perdió tiempo tras recibir la autorización para operar y cobrar por viajes en su robotaxi diseñado a medida. La empresa amplió su servicio de robotaxis en Las Vegas para incluir traslados hacia y desde el aeropuerto internacional Harry Reid. A partir del jueves, los clientes podrán solicitar viajes hacia el aeropuerto, lo que representa una expansión crítica para el servicio de transporte.

Con sede en Silicon Valley, Zoox dedicó más de una década al desarrollo de su sistema de conducción autónoma y su robotaxi, que carece de controles tradicionales como volante y pedales. Aunque había logrado avances, incluso ofreciendo viajes a clientes en Las Vegas durante un año, no había podido operar como un servicio comercial verdadero.

Esta situación cambió en agosto, cuando los reguladores de seguridad federal otorgaron a Zoox una exención temporal de ciertos estándares de seguridad vehicular. Esta exención comercial, que tiene una duración de dos años y permite a Zoox desplegar hasta 2,500 vehículos, abarca ocho estándares federales de vehículos motorizados, incluidos los sistemas de frenos y descongelamiento de parabrisas.

La exención ha acelerado la expansión del negocio de Zoox. La compañía comenzó a cobrar por los viajes el 10 de agosto, anunció que comenzaría a probar sus vehículos autónomos en San Diego y Houston, y publicó su marco de seguridad, acciones que indican que la empresa está intensificando sus operaciones.

La expansión de Zoox hacia el aeropuerto de Las Vegas parece otorgarle una ventaja sobre las empresas de transporte tradicionales como Uber y Lyft, al menos en lo que respecta a los traslados desde el aeropuerto hacia la ciudad. Según Zoox, su robotaxi recogerá y dejará a los pasajeros en ambos terminales cerca de la zona de reclamo de equipaje. Mientras que Uber y Lyft pueden dejar a los pasajeros en la acera del terminal, el lugar de recogida está a unos cinco a diez minutos a pie desde el área de reclamo de equipaje en un garaje de estacionamiento cercano.

Zoox es la única empresa de robotaxis que opera un servicio hacia el aeropuerto de Las Vegas, pero se espera que más competencia llegue pronto. La ciudad ha servido como campo de pruebas para varias empresas de vehículos autónomos a lo largo de los años y se prevé que esté repleta de operadores comerciales de robotaxis en el próximo año. Tesla, Uber y Waymo recibieron permisos el mes pasado de la Autoridad de Transporte de Nevada para operar servicios comerciales de robotaxis en el Condado de Clark, donde se encuentra Las Vegas. Uber planea operar robotaxis a través de asociaciones con la subsidiaria de Hyundai, Motional, y Zoox.

En conjunto, estos permisos permitirán el despliegue de hasta 8,000 robotaxis en todo el condado durante los próximos 12 meses.