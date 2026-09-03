Cadena 3 Motor: En C3 YouTube te contamos todo sobre la vuelta del WRC a Córdoba y la F1 a Argentina

FOTO: Cadena 3 Motor, con la información más actualizada del motor en el YouTube de C3

Estuvimos en el Rally de Paraguay -Ronda 11 del WRC- y en el Congreso Americano de la FIA en Buenos Aires, con la presencia de su presidente Mohamed Ben Sulayem, para contarte de primera mano todo lo que hay sobre el regreso del Rally de Argentina al Campeonato Mundial y la vuelta del Gran Premio de Argentina al calendario de la Fórmula 1.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Desde la semana pasada, Cadena 3 Motor sumó a sus producciones radiales y de redes, su nuevo espacio en la familia de contenidos del Canal Oficial de Cadena 3 Argentina en YouTube. Un especial de 20' minutos lleno de automovilismo que encontrarás todos los martes entre las propuestas audiovisuales de la Gran Cadena Federal para informarte y escuchar opiniones profesionales.

En esta segunda entrega, Marcelo Cammisa y Marcelo Ingaramo, con la participación de Fernando Barrionuevo, te cuentan todo lo que dejó otro impactante paso del WRC en Encarnación (PY), otra Cobertura Internacional C3. Y la 'revolución' causada por el paso del presidente Ben Sulayem por Buenos Aires, dejando las puertas abiertas para la vuelta del Rally Mundial a Córdoba y de la F1 al 'Gálvez' porteño, que se recicla a toda marcha.

Las reuniones con el presidente Javier Milei, con el jefe de Gobierno C.A.B.A., Jorge Macri y con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, en el análisis agudo de nuestros especialistas, luego de la Cobertura Especial C3M en la capital argentina.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El testimonio directo de los protagonistas frente a nuestro micrófono, nos ayuda a que la visión interpretativa de nuestros periodistas sea la más completa que se pueda ofrecer.

Desde tierras paraguayas, Barrionuevo aporta los testimonios del legendario Luis Moya -ex navegante de Carlos sainz- y del nuevo promotor del WRC, Eric Boullier, para conocer cómo se palpa el retorno de rally mundial a Córdoba.

Mientras que en Buenos Aires, Cammisa recogió las voces del presidente FIA, Ben Sulayem; del jefe de Gabinete cordobés, Manuel Calvo y del titular de Córdoba Deportes, Agustín Calleri, para saber -sin intermediarios- el estado de las negociaciones para la vuelta del 'Mundial' a nuestras sierras.

En suma, no dejamos de buscar manera de que siempre tengas la mejor y más oportuna información del automovilismo. Otra de las grandes pasiones de todos los argentinos.

Cadena 3 Motor, fotografías, capturas, vídeos: Equipo Audiovisual C3