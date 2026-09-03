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Leopoldo Luque regresa al estrado en el juicio por la muerte de Diego Maradona

El neurocirujano pidió la palabra en una nueva audiencia del debate, que empieza a llegar al tramo final.

03/09/2026 | 10:53Redacción Cadena 3

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Leopoldo Luque regresa al estrado en el juicio por la muerte de Diego Maradona

FOTO: Leopoldo Luque regresa al estrado en el juicio por la muerte de Diego Maradona

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Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- El neurocirujano Leopoldo Luque vuelve a declarar en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, mientras que se comunicó que el testigo que estaba agendado para este jueves no asistirá.

De acuerdo a lo aportado a la Agencia Noticias Argentinas, el médico de confianza del astro del fútbol argentino pidió la palabra al tribunal, tratándose así del acusado que más veces declaró en el debate, el cual está llegando a su tramo final.

Se supo además que Antonio José Maya, otro de los peritos que participó en la Junta Médica Interdisciplinaria llevada a cabo en 2021, no asistirá este jueves al tribunal, por lo que solo se escuchará la palabra de Luque.

Lectura rápida

¿Quién está declarando nuevamente?
El neurocirujano Leopoldo Luque.

¿Sobre qué es el juicio?
El juicio es por la muerte de Diego Armando Maradona.

¿Qué se sabe sobre el testigo?
El testigo agendado para este jueves no asistirá a la audiencia.

¿Cuántas veces ha declarado Luque?
Luque es el acusado que más veces ha declarado en el juicio.

¿Qué perito no asistirá?
Antonio José Maya, otro de los peritos, no estará presente en la audiencia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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