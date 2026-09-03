FOTO: Leopoldo Luque regresa al estrado en el juicio por la muerte de Diego Maradona

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- El neurocirujano Leopoldo Luque vuelve a declarar en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, mientras que se comunicó que el testigo que estaba agendado para este jueves no asistirá.

De acuerdo a lo aportado a la Agencia Noticias Argentinas, el médico de confianza del astro del fútbol argentino pidió la palabra al tribunal, tratándose así del acusado que más veces declaró en el debate, el cual está llegando a su tramo final.

Se supo además que Antonio José Maya, otro de los peritos que participó en la Junta Médica Interdisciplinaria llevada a cabo en 2021, no asistirá este jueves al tribunal, por lo que solo se escuchará la palabra de Luque.