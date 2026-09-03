El gobierno de Trump refuerza su ataque a las energías renovables en California

SANTA MONICA, California, EE.UU. — La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su campaña para aumentar la producción de petróleo en California, buscando revertir los esfuerzos del estado para alejarse de los combustibles fósiles. La última medida en este sentido es una revisión federal del programa de gestión costera de California, administrado principalmente por una comisión estatal que ha jugado un papel clave en el desarrollo costero durante décadas.

Defensores del medio ambiente expresan su preocupación de que esta revisión permita a las autoridades federales debilitar la influencia de la Comisión Costera de California sobre proyectos que involucren agencias federales y que puedan impactar los acantilados y playas del estado, reconocidos mundialmente.

En un esfuerzo por fortalecer la seguridad energética y generar empleo, el gobierno federal ha anunciado planes para nuevos arrendamientos de petróleo mar adentro, tanto en California como en Florida, donde no se han permitido perforaciones desde 1995 debido a los riesgos de derrames en el Golfo de México.

Funcionarios de la administración también han facilitado a una empresa texana la reactivación de un antiguo sistema de oleoductos que había estado inactivo desde un derrame significativo en 2015. Este incidente resultó en la contaminación de playas a lo largo de 240 kilómetros desde Santa Barbara hasta Los Ángeles, afectando hábitats de especies en peligro como ballenas y tortugas marinas. Además, se ha avanzado en la autorización del fracking en una plataforma petrolera a 14 kilómetros de la costa de Ventura, algo que la comisión costera del estado se opone.

La profesora de derecho ambiental en Stanford, Deborah A. Sivas, comentó: "Esto refleja una visión general del gobierno federal de desmantelar las energías renovables en favor de los combustibles fósiles, y California es un lugar clave para comenzar".

A pesar de que California opera algunas plataformas mar adentro, no ha habido nuevos arrendamientos en aguas federales desde la década de 1980, y los arrendamientos estatales están prohibidos desde un derrame catastrófico en 1969 que liberó entre 13 y 15 millones de litros de petróleo en el canal de Santa Barbara. Este desastre fue crucial para el surgimiento del movimiento ambiental moderno.

Actualmente, el estado genera tanta energía solar y eólica que, para 2024, casi la mitad de su electricidad provendrá de fuentes renovables, un hecho que ha llevado a un enfrentamiento legal con el gobierno federal. Funcionarios estatales presentaron una demanda la semana pasada en respuesta a la recompra de un arrendamiento de energía eólica marina, alegando que esto desalienta la expansión de la energía eólica en favor de los combustibles fósiles.

La Comisión Costera de California, establecida en 1972, ha sido objeto de controversias y ha estado en el centro de debates sobre proyectos significativos a lo largo de la costa. Recientemente, la comisión se opuso a un plan de fracking en una plataforma de 45 años en aguas federales, argumentando que crear demasiadas oportunidades para fallos podría tener un impacto negativo en el océano y las economías costeras.

La revisión del programa costero de California fue anunciada por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien criticó la oposición de la comisión a la expansión de los lanzamientos de cohetes de SpaceX. Lutnick afirmó que las políticas que retrasan la infraestructura crítica son inaceptables y que la revisión evaluará cómo el estado ha manejado prioridades federales sobre proyectos de infraestructura.

Este enfrentamiento podría establecer un precedente a nivel nacional, ya que ningún estado ha perdido hasta ahora su autoridad para revisar proyectos federales. Muchos residentes de California han expresado su rechazo a ser el primer estado en sufrir tal medida.