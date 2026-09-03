Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este jueves 3 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo despejado con una temperatura de 17°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 37%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el norte. La presión atmosférica se encuentra en 1019 hPa.

El clima hoy jueves 3 de septiembre

Para este jueves 3 de septiembre, se prevé una temperatura mínima de 8° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento son suaves, con ráfagas que no superan los 3 m/s. La humedad se mantendrá baja, lo que contribuirá a una sensación de confort durante el día. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Mendoza mostrará variaciones. Para el viernes 4 de septiembre, se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 18°, con cielo despejado. El sábado 5 de septiembre, la temperatura mínima descenderá a 6° y la máxima será de 14°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 6 de septiembre, se espera una mínima de 1° y una máxima de 9°, también con lluvias ligeras. El lunes 7 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 4° y 15°, con cielo despejado. Finalmente, el martes 8 de septiembre, se prevé una mínima de 9° y una máxima de 21°, con cielo despejado.