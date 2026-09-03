Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este jueves 3 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de broken clouds, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica se sitúa en 18°, con una humedad del 51%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el sur (170°) y la presión atmosférica es de 1014 hPa.

El clima hoy jueves 3 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima de 22°. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la mayor parte del día, con vientos suaves que podrían aportar algo de frescura. La humedad y la visibilidad se mantendrán en niveles confortables, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la ciudad.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con un clima mayormente despejado. El viernes 4 de septiembre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 22°. El sábado 5, las temperaturas oscilarán entre 7° y 17°. Para el domingo 6, se anticipa un clima más fresco, con mínimas de 3° y máximas de 16°. Finalmente, el lunes 7, se pronostican mínimas de 6° y máximas de 20°.