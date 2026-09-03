Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este jueves 3 de septiembre
Este jueves 3 de septiembre, Santa Fe presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 14° y 22°. Se espera un cielo parcialmente nublado y vientos suaves del sur.
FOTO: Clima en Santa Fe: pronóstico para el 3 de septiembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.
Ahora
En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de broken clouds, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica se sitúa en 18°, con una humedad del 51%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el sur (170°) y la presión atmosférica es de 1014 hPa.
El clima hoy jueves 3 de septiembre
Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima de 22°. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la mayor parte del día, con vientos suaves que podrían aportar algo de frescura. La humedad y la visibilidad se mantendrán en niveles confortables, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la ciudad.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Santa Fe se presentarán con un clima mayormente despejado. El viernes 4 de septiembre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 22°. El sábado 5, las temperaturas oscilarán entre 7° y 17°. Para el domingo 6, se anticipa un clima más fresco, con mínimas de 3° y máximas de 16°. Finalmente, el lunes 7, se pronostican mínimas de 6° y máximas de 20°.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera hoy en Santa Fe?
Se prevé un día con temperaturas entre 14° y 22°, cielo parcialmente nublado.
¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 19° con una sensación térmica de 18°.
¿Hay alertas meteorológicas?
No hay alertas meteorológicas vigentes para hoy.
¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se espera un clima mayormente despejado con temperaturas que oscilarán entre 7° y 22°.
¿Qué condiciones de viento hay en Santa Fe?
El viento sopla a 4 m/s desde el sur, contribuyendo a un clima agradable.