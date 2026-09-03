Gloria Steinem: Un legado fotográfico del feminismo en Estados Unidos

Las fotografías que se presentan ilustran a Gloria Steinem a lo largo de varias décadas, destacando su papel como una de las voces más influyentes en el movimiento por los derechos de las mujeres en Estados Unidos. A lo largo de su vida, Steinem fue una defensora incansable de las causas feministas, llevando su mensaje a mítines, marchas y campus universitarios. Su labor como cofundadora de la revista Ms. la consolidó como una figura central en la lucha por la igualdad de género. Steinem falleció a la edad de 92 años, dejando un legado imborrable en la historia del feminismo.

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La galería de imágenes ha sido cuidadosamente curada por editores de fotografía de AP, mostrando momentos clave de su vida y su impacto en la sociedad.