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Gloria Steinem: Un legado fotográfico del feminismo en Estados Unidos

Las imágenes de Gloria Steinem reflejan su papel como figura clave en la lucha por los derechos de las mujeres en EE.UU. y su incansable defensa del feminismo hasta su fallecimiento a los 92 años.

03/09/2026 | 12:31Redacción Cadena 3

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AP Fotos: Gloria Steinem como líder del movimiento feminista

FOTO: AP Fotos: Gloria Steinem como líder del movimiento feminista

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Las fotografías que se presentan ilustran a Gloria Steinem a lo largo de varias décadas, destacando su papel como una de las voces más influyentes en el movimiento por los derechos de las mujeres en Estados Unidos. A lo largo de su vida, Steinem fue una defensora incansable de las causas feministas, llevando su mensaje a mítines, marchas y campus universitarios. Su labor como cofundadora de la revista Ms. la consolidó como una figura central en la lucha por la igualdad de género. Steinem falleció a la edad de 92 años, dejando un legado imborrable en la historia del feminismo.

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La galería de imágenes ha sido cuidadosamente curada por editores de fotografía de AP, mostrando momentos clave de su vida y su impacto en la sociedad.

Lectura rápida

¿Quién fue Gloria Steinem?
Una destacada líder del movimiento feminista y cofundadora de la revista Ms.

¿Qué representa la galería de fotos?
Refleja la trayectoria de Gloria Steinem y su influencia en los derechos de las mujeres en EE.UU.

¿Cuándo falleció?
Gloria Steinem murió a los 92 años, dejando un importante legado.

¿Dónde llevó su mensaje?
Steinem lo llevó a mítines, marchas y universidades, promoviendo la igualdad de género.

¿Qué destaca su legado?
Su compromiso inquebrantable con las causas feministas y su papel en la historia del movimiento.

[Fuente: AP]

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