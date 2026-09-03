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La defensa de Nicolás Maduro solicita el cierre de su caso en Estados Unidos por inmunidad

El abogado Barry Pollack argumenta que Maduro goza de inmunidad soberana como jefe de Estado y pide archivar la acusación en su contra.

03/09/2026 | 12:43Redacción Cadena 3

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Manifestantes en defensa de Maduro.

FOTO: Manifestantes en defensa de Maduro.

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Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) — La defensa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha solicitado a la justicia estadounidense que archive el caso en su contra, argumentando falta de jurisdicción. En su presentación, el abogado Barry Pollack sostiene que Maduro posee inmunidad como líder de un Estado soberano.

Pollack presentó dos mociones ante el juez Alvin Hellerstein. La primera busca el archivo total de la acusación, mientras que la segunda, de carácter subsidiario, pide la eliminación del cargo por conspiración para cometer narcoterrorismo. El abogado argumenta que el tribunal no tendría competencia sobre Maduro, según información de la agencia Xinhua.

Además, Pollack enfatizó que el dictador venezolano tiene derecho a la inmunidad soberana, tanto por su estatus de jefe de Estado como por sus acciones, afirmando: "Tiene derecho a ambas".

Maduro permanece detenido en Nueva York

Nicolás Maduro está detenido en Nueva York tras ser capturado durante una incursión armada de fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero, que tuvo lugar en Caracas y otras tres ciudades de Venezuela.

El presidente está acusado de conspiración para llevar a cabo actos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas automáticas; se encuentra en custodia en Brooklyn desde su arresto.

Declaraciones de Pollack

El abogado Pollack argumentó que el cargo de narcoterrorismo "pretende acusar a un ciudadano extranjero por una conducta exclusivamente extranjera sin alegar adecuadamente el elemento jurisdiccional".

La Fiscalía estadounidense tiene plazo hasta el 2 de octubre para responder a la defensa del presidente venezolano. Se ha programado una audiencia sobre las mociones para el 17 de noviembre, y el juicio está provisionalmente fijado para junio de 2027.

Recientemente, Maduro compartió fotografías tomadas en junio desde el MDC Brooklyn, donde expresó: "Estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes".

El dictador venezolano y su esposa, la diputada Cilia Flores, fueron capturados durante la mencionada operación militar estadounidense, que resultó en más de 100 muertes en el país sudamericano y es considerada una grave violación del derecho internacional.

Lectura rápida

¿Qué solicitó la defensa de Maduro?
Pidió a la justicia estadounidense que desestime el caso alegando inmunidad soberana.

¿Quién es el abogado de Maduro?
El abogado Barry Pollack está representando al presidente venezolano en este caso.

¿Cuándo se capturó a Maduro?
Fue capturado el 3 de enero durante una incursión de fuerzas especiales estadounidenses en Venezuela.

¿Qué cargos enfrenta Maduro?
Está acusado de conspiración para narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas automáticas.

¿Cuál es la fecha del juicio?
El juicio está provisionalmente programado para junio de 2027.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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