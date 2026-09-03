Arranca la octava fecha del Torneo Clausura: horarios y partidos que no te podés perder

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- Este viernes comenzará la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con tres partidos programados para esa jornada.

El primer encuentro iniciará a las 16:45 con el enfrentamiento entre Estudiantes de Río Cuarto y Sarmiento de Junín, que se disputará en el Estadio Ciudad de Río Cuarto.

El equipo local, Estudiantes, se encuentra en una situación crítica, ocupando el penúltimo lugar en la tabla anual con solo seis puntos, lo que lo obliga a obtener un resultado positivo para evitar el descenso.

Por su parte, Sarmiento viene de sufrir una dura derrota por 4-1 ante Unión de Santa Fe, aunque ha tenido un inicio de torneo relativamente bueno y actualmente se sitúa tercero en la Zona B con 12 puntos.

A las 19 horas, será el turno del actual campeón argentino, Belgrano de Córdoba, que recibirá a Huracán. A pesar de que el equipo cordobés ocupa el quinto lugar en la Zona B con 11 puntos, no puede permitirse un tropiezo que lo aleje de los puestos de clasificación. Por su parte, Huracán, con nueve puntos, busca un triunfo que lo acerque a los mejores ocho equipos del torneo.

El tercer partido de la jornada, también programado para las 19, enfrentará a Platense y Deportivo Riestra, dos equipos que están muy cerca de los puestos de clasificación a los playoffs en la Zona A.