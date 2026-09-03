FOTO: Continúa la espera por la remoción de la camioneta atrapada en Pampa de Leoncito

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) – A casi un mes de ocurrido el incidente, la camioneta del médico mendocino que quedó atrapada en Pampa de Leoncito, un área protegida en la provincia de San Juan, sigue sin ser removida. Las últimas imágenes revelan que las huellas dejadas por las ruedas del rodado aún permanecen visibles y los expertos estiman que los daños al ecosistema tardarían cerca de 80 años en revertirse.

El evento tuvo lugar el 8 de agosto cuando Agustín Añó, un médico de 46 años, ingresó a la zona del barrizal y recorrió con su camioneta Toyota Hilux al menos 1.5 kilómetros, dejando un rastro significativo a lo largo de su trayecto.

Tras las intensas lluvias que afectaron la región, el suelo recuperó su aspecto de arcilla quebradiza, pero, según los análisis realizados, las marcas siguen visibles y presentan surcos de hasta 25 centímetros de profundidad. Se estima que el terreno podría tardar hasta 80 años en recuperarse completamente.

De acuerdo a lo informado por el medio Tiempo San Juan, la causa contra Añó sigue su curso y se busca determinar las medidas a tomar contra el médico, así como el momento más adecuado para retirar el vehículo.

Las autoridades han señalado que la maniobra de remoción se realizará en un futuro, sin fecha definida, y se llevará a cabo de manera que provoque el menor daño posible al entorno.

El área está siendo custodiada por personal de Gendarmería Nacional, que se encarga de evitar que se retire el vehículo y que no se generen más complicaciones en el suelo.