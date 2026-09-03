Continúa la espera por la remoción de la camioneta atrapada en Pampa de Leoncito
Todavía se observan las huellas de las ruedas de la camioneta, y los expertos advierten que los daños tardarían cerca de 80 años en revertirse.
FOTO: Continúa la espera por la remoción de la camioneta atrapada en Pampa de Leoncito
Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) – A casi un mes de ocurrido el incidente, la camioneta del médico mendocino que quedó atrapada en Pampa de Leoncito, un área protegida en la provincia de San Juan, sigue sin ser removida. Las últimas imágenes revelan que las huellas dejadas por las ruedas del rodado aún permanecen visibles y los expertos estiman que los daños al ecosistema tardarían cerca de 80 años en revertirse.
El evento tuvo lugar el 8 de agosto cuando Agustín Añó, un médico de 46 años, ingresó a la zona del barrizal y recorrió con su camioneta Toyota Hilux al menos 1.5 kilómetros, dejando un rastro significativo a lo largo de su trayecto.
Tras las intensas lluvias que afectaron la región, el suelo recuperó su aspecto de arcilla quebradiza, pero, según los análisis realizados, las marcas siguen visibles y presentan surcos de hasta 25 centímetros de profundidad. Se estima que el terreno podría tardar hasta 80 años en recuperarse completamente.
De acuerdo a lo informado por el medio Tiempo San Juan, la causa contra Añó sigue su curso y se busca determinar las medidas a tomar contra el médico, así como el momento más adecuado para retirar el vehículo.
Las autoridades han señalado que la maniobra de remoción se realizará en un futuro, sin fecha definida, y se llevará a cabo de manera que provoque el menor daño posible al entorno.
El área está siendo custodiada por personal de Gendarmería Nacional, que se encarga de evitar que se retire el vehículo y que no se generen más complicaciones en el suelo.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Pampa de Leoncito?
Una camioneta quedó atrapada en un área protegida tras ser conducida por un médico mendocino.
¿Quién es el responsable del incidente?
El médico mendocino Agustín Añó fue quien condujo la camioneta en el área restringida.
¿Cuándo ocurrió el hecho?
El incidente tuvo lugar el 8 de agosto.
¿Qué daños causó el vehículo?
Las huellas del vehículo dejaron surcos de hasta 25 centímetros de profundidad, con un tiempo de recuperación estimado de 80 años.
¿Qué medidas se están tomando?
La causa contra Añó continúa, y se planifica la remoción del vehículo con el menor daño posible.
[Fuente: Noticias Argentinas]