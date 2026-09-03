Tragedia en Pocho: una anciana y su hijo murieron tras un incendio en Traslasierra
El siniestro ocurrió en una vivienda rural del paraje La Tablada. La policía investiga si el fuego comenzó por el mal funcionamiento de una chimenea.
03/09/2026 | 12:52Redacción Cadena 3
FOTO: Tragedia en Pocho: una anciana y su hijo murieron tras un incendio en Traslasierra.
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Ahora país
Una verdadera tragedia sacudió a la zona rural del departamento Pocho, en el Valle de Traslasierra. Una mujer de 93 años y su hijo de 63 perdieron la vida este jueves tras registrarse un feroz incendio en el interior de su vivienda, ubicada en el paraje La Tablada.
La alerta llegó a las autoridades a través de la Subcomisaría de Villa de Pocho. De acuerdo con las primeras informaciones policiales, el fuego se habría desencadenado por un desperfecto o accidente vinculado al uso de una chimenea en el inmueble, aunque las causas precisas aún se encuentran bajo investigación.
En el lugar del hecho trabajan efectivos de Bomberos Voluntarios para sofocar las llamas y concretar las tareas de enfriamiento, mientras que la Fiscalía de Instrucción de Villa Cura Brochero tomó intervención en la causa.
Las autoridades judiciales aguardan el resultado de los peritajes técnicos y de la Policía Científica para determinar con exactitud las circunstancias en las que se originó el trágico siniestro.
Informe de Roberto Fontanari.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el departamento Pocho? Un incendio en una vivienda resultó en la muerte de una mujer de 93 años y su hijo de 63.
¿Quiénes son las víctimas? Las víctimas son una mujer de 93 años y su hijo de 63 años.
¿Cuándo sucedió el incendio? El incendio ocurrió este jueves.
¿Dónde se registró el incendio? En el paraje La Tablada, en el departamento Pocho, Valle de Traslasierra.
¿Cómo se originó el fuego? Se cree que el fuego se desencadenó por un desperfecto o accidente relacionado con una chimenea, aunque se está investigando.