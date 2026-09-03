FOTO: Tragedia en Pocho: una anciana y su hijo murieron tras un incendio en Traslasierra.

Una verdadera tragedia sacudió a la zona rural del departamento Pocho, en el Valle de Traslasierra. Una mujer de 93 años y su hijo de 63 perdieron la vida este jueves tras registrarse un feroz incendio en el interior de su vivienda, ubicada en el paraje La Tablada.

La alerta llegó a las autoridades a través de la Subcomisaría de Villa de Pocho. De acuerdo con las primeras informaciones policiales, el fuego se habría desencadenado por un desperfecto o accidente vinculado al uso de una chimenea en el inmueble, aunque las causas precisas aún se encuentran bajo investigación.

En el lugar del hecho trabajan efectivos de Bomberos Voluntarios para sofocar las llamas y concretar las tareas de enfriamiento, mientras que la Fiscalía de Instrucción de Villa Cura Brochero tomó intervención en la causa.

Las autoridades judiciales aguardan el resultado de los peritajes técnicos y de la Policía Científica para determinar con exactitud las circunstancias en las que se originó el trágico siniestro.

Informe de Roberto Fontanari.