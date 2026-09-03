El divertido blooper de Colapinto al toparse con el Rayo McQueen en Monza
El piloto argentino se sorprendió al ver una réplica del emblemático personaje de Cars, que tendrá un papel especial durante el Gran Premio de Italia este fin de semana. "¿Puedo manejarlo?", lanzó.
03/09/2026 | 11:52Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Colapinto se encontró con el Rayo McQueen.
Franco Colapinto protagonizó un divertido momento este fin de semana en Monza, cuando se encontró cara a cara con una réplica a tamaño real del Rayo McQueen, el icónico personaje de la película Cars.
La presencia del vehículo forma parte de los festejos por el 20° aniversario de la película. El piloto argentino no pudo ocultar su sorpresa y, al agacharse para observarlo de cerca, terminó protagonizando un pequeño blooper: se le cayó el agua del termo que llevaba en brazos y se alejó entre risas.
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El episodio quedó registrado en un video que compartió Alpine en sus redes sociales.
“¡El Rayo McQueen!”, exclamó Colapinto al encontrarse con el personaje. Luego, entre risas, agregó: “Ay, me encantaría manejarlo. Mirá a McQueen. Me encanta. ¿Puedo manejarlo?”.
Un integrante del equipo lo invitó a acercarse para observar el vehículo. Mientras revisaba distintos detalles de la réplica, el termo le jugó una mala pasada y el agua terminó desparramándose, provocando la risa de los presentes.
El Rayo McQueen tendrá un papel especial en Monza
La aparición del icónico personaje animado en el Gran Premio de Italia no será solamente decorativa.
La Fórmula 1 programó para este fin de semana una vuelta de honor del Rayo McQueen en el Circuito de Monza, como parte de la celebración por las dos décadas de la franquicia cinematográfica.
Además, el safety car oficial de la categoría lucirá durante la carrera una decoración exclusiva inspirada en Cars, diseñada especialmente para la cita italiana.
El Gran Premio de Italia tendrá un cronograma tradicional, sin carrera sprint, con las prácticas, la clasificación y la carrera del domingo.
F1: los horarios y el cronograma completo del GP de Italia
Viernes 4 de septiembre
Práctica 1: 7:30 a 8:30.
Práctica 2: 11 a 12.
Sábado 5 de septiembre
Práctica 3: 7 a 8.
Clasificación: 11 a 12.
Domingo 6 de septiembre
Carrera: 10 horas.
*En todos los casos, corresponde al horario de Argentina.
Lectura rápida
¿Quién protagonizó el divertido momento en Monza?
Franco Colapinto fue quien protagonizó el divertido momento al encontrarse con una réplica del Rayo McQueen.
¿Qué sucedió con el termo de Colapinto?
El termo que llevaba en brazos se le cayó y el agua se desparramó, provocando risas entre los presentes.
¿Dónde ocurrió el evento?
El evento tuvo lugar en el Circuito de Monza, Italia.
¿Cuál es el motivo de la presencia del Rayo McQueen?
La presencia del Rayo McQueen es parte de los festejos por el 20° aniversario de la película Cars.
¿Qué está programado para el Gran Premio de Italia?
Durante el Gran Premio de Italia habrá una vuelta de honor del Rayo McQueen y el safety car tendrá una decoración especial inspirada en Cars.