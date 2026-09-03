Pullaro inauguró una cárcel en Recreo y apuntó contra "el garantismo bobo"

El gobernador Maximiliano Pullaro aprovechó la inauguración de la nueva Unidad Penitenciaria N° 9 de Recreo para lanzar una fuerte crítica contra el garantismo y pidió “terminar con ese garantismo bobo que le hizo daño al país”. El mandatario sostuvo que ese enfoque “ubicaba a los delincuentes en lugar de víctimas y a la sociedad en lugar de victimarios”.

Pullaro afirmó que no le da vergüenza dar ese debate y convocó a “combatir ideológicamente y con datos concretos” las posiciones que, según planteó, buscan discutir las políticas de seguridad de Santa Fe. “Cuando el Estado quiere puede poner límites y cuando hay determinación y decisión, podemos dar los debates ideológicos que demanda la sociedad para poder vivir mejor”, sostuvo.

En ese marco, el gobernador también defendió el accionar de su gestión contra las organizaciones criminales. “A los delincuentes los vamos a buscar a sus casas, los detenemos y los ponemos tras las rejas”, afirmó. Además, aseguró que “cuando se organiza con determinación, decisión y no pacta con los delincuentes, es más fuerte que cualquier organización criminal”.

Las declaraciones fueron realizadas durante la inauguración de la Unidad Penitenciaria N° 9 de Recreo, que cuenta con 891 plazas, 475 celdas y un pabellón destinado a mujeres. La obra, que demandó una inversión de 80 millones de dólares, forma parte del plan provincial de infraestructura carcelaria y busca descomprimir las comisarías de la región.