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Movimientos en el fútbol: futbolistas de la Selección argentina cambian de club en el mercado europeo

El mercado de pases del Viejo Continente cerró con varios movimientos para los integrantes de la Selección argentina tras el Mundial 2026.

03/09/2026 | 10:49Redacción Cadena 3

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Doce jugadores de la Selección argentina que disputaron el último Mundial cambiaron de camiseta en este mercado de pases.

FOTO: Doce jugadores de la Selección argentina que disputaron el último Mundial cambiaron de camiseta en este mercado de pases.

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Buenos Aires, 3 septiembre (NA) – El cierre del mercado de pases en Europa dejó importantes novedades, ya que varios jugadores de la Selección argentina decidieron buscar nuevos desafíos en sus carreras. Aproximadamente la mitad de los convocados para el último Mundial optó por cambiar de equipo, resultando en un total de doce futbolistas que modificaron su destino.

Uno de los cambios más destacados fue el de Enzo Fernández, quien dejó el Chelsea para unirse al Manchester City. La operación alcanzó una cifra cercana a los 145 millones de euros, convirtiéndose en el cuarto traspaso más costoso en la historia del fútbol y marcando el reencuentro del mediocampista con Enzo Maresca.

El arco argentino también presentó cambios significativos: tras seis años en el Aston Villa, Emiliano Martínez se trasladó a Chelsea por 7,5 millones de libras esterlinas. Por su parte, Gerónimo Rulli se unió al Manchester City desde el Olympique de Marsella por 7,5 millones de dólares, donde competirá por el puesto con Gianluigi Donnarumma.

La defensa también vio movimientos importantes. Cristian Romero dejó el Tottenham para unirse al Atlético de Madrid de Diego Simeone en una operación de 40 millones de euros, compartiendo equipo con Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Juan Musso.

En contraparte, Nahuel Molina fue transferido a Roma por 13 millones de euros, mientras que Nicolás González volvió a Juventus tras finalizar su cesión en el club español.

Además, Facundo Medina dejó el Olympique de Marsella para unirse al Bayer Leverkusen en la Bundesliga por 25 millones de dólares, y Marcos Senesi se trasladó libre del Bournemouth al Tottenham.

En el ámbito local, River realizó incorporaciones de futbolistas que participaron en el Mundial, incluyendo a Nicolás Otamendi desde Benfica y al Thiago Almada, quien regresó del Atlético de Madrid por 20 millones de euros, marcando el traspaso más caro de la historia del fútbol argentino.

El recambio se completó con la transferencia de Valentín Barco desde Estrasburgo al Chelsea por 40 millones de euros, donde jugará junto a Emiliano Martínez, y Exequiel Palacios se unió al Ipswich Town en la Premier League por 27,5 millones de euros tras su paso por el Leverkusen.

Este recambio incluyó también a otros futbolistas convocados por Lionel Scaloni: Franco Mastantuono fue cedido a Fiorentina desde Real Madrid, Claudio Echeverri fue prestado desde Manchester City al Benfica, Alejandro Garnacho se trasladó de Chelsea a Aston Villa, Joaquín Freitas se unió al Flamengo, y la Roma sumó a Leonardo Balerdi y Santiago Castro desde el Olympique de Marsella y el Genoa, respectivamente.

Lectura rápida

¿Qué futbolistas argentinos cambiaron de club?
Doce futbolistas de la Selección argentina cambiaron de club en el último mercado de pases europeo.

¿Quién fue el traspaso más caro?
El traspaso de Enzo Fernández al Manchester City por 145 millones de euros fue el más caro.

¿Qué cambios hubo en la defensa?
Cristian Romero se unió al Atlético de Madrid, y Nahuel Molina fue transferido a Roma.

¿Qué hizo River en el mercado?
River incorporó a Nicolás Otamendi y repatrió a Thiago Almada.

¿Qué otros jugadores se movieron?
Facundo Medina se trasladó al Bayer Leverkusen y Exequiel Palacios fichó por Ipswich Town.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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