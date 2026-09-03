Fallece a los 90 años el científico japonés Hideki Shirakawa, Nobel de Química en 2000

FOTO: Muere a los 90 años el científico japonés Shirakawa, Nobel de Química 2000 compartido

TOKIO — El destacado científico japonés Hideki Shirakawa, quien compartió el Premio Nobel de Química en el año 2000 por sus investigaciones sobre polímeros conductores, ha fallecido a los 90 años.

El hallazgo realizado por Shirakawa junto a los científicos estadounidenses Alan Heeger y Alan MacDiarmid demostró que ciertos plásticos pueden conducir electricidad al igual que los metales, lo que permitió su uso en diversas aplicaciones electrónicas.

Según información proporcionada por la Universidad de Tsukuba, donde Shirakawa se desempeñó como docente e investigador desde 1979, el científico falleció el 24 de agosto. La universidad no especificó la causa de su deceso. Por otro lado, el diario Yomiuri, uno de los más importantes de Japón, reportó que murió en un hospital de Yokohama, ubicado al oeste de Tokio.

Hideki Shirakawa nació en Tokio en 1936 y obtuvo su doctorado en Ingeniería en el Instituto de Tecnología de Tokio en 1966. Una década después, se unió como investigador a la Universidad de Pensilvania, donde colaboró con MacDiarmid y Heeger.

Los descubrimientos de estos tres científicos desafiaron la noción común de que los plásticos no podían ser conductores de electricidad. Su trabajo abrió la puerta al desarrollo de materiales conductores que son más económicos, livianos y flexibles que los metales, siendo utilizados en tecnologías como células solares y pantallas de teléfonos móviles.