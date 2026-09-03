FOTO: El Festival Internacional de Cine de Buenos Aires, un espacio de memoria y cultura pública

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- La presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, declaró que el Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (FICPBA) se ha convertido en "una política pública" al ofrecer actividades abiertas y sin costo para el público. La cuarta edición del festival, que se celebrará en 2026, se enfocará en conmemorar los 50 años del golpe militar en Argentina, homenajeando al cineasta Raymundo Gleyzer, quien fue víctima de la dictadura.

En una reciente entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, Saintout destacó la importancia del festival en el contexto actual: "Los 50 años del golpe tienen una marca muy importante en toda la programación. Vamos a homenajear a Raymundo Gleyzer, uno de los cineastas más importantes de la Argentina y de América Latina, desaparecido durante la dictadura".

A continuación, los principales pasajes de la entrevista con la Agencia NA:

—¿Qué significa llegar a la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires?

Es un enorme esfuerzo de la Provincia de Buenos Aires, especialmente en este contexto. Es la cuarta edición de un festival que se fortalece cada año y que podemos considerar como una política pública. Este año tenemos una programación extensa y llegamos a 60 distritos con 100 pantallas. No se limita al Teatro Argentino ni a La Plata; buscamos que el festival se viva en diferentes lugares de la provincia. Además, todas las actividades son abiertas y gratuitas.

—Esta edición se realiza a 50 años del golpe de Estado. ¿Cómo atraviesa esa conmemoración al Festival?

Los 50 años del golpe marcan profundamente nuestra programación. Vamos a rendir homenaje a Raymundo Gleyzer, así como a recuperar obras y artistas que representan la resistencia y la creatividad frente a los proyectos de muerte. La memoria no puede ser solo una evocación del pasado; debe permitirnos reflexionar sobre el presente. El cine tiene un enorme potencial para mantener viva la memoria y propiciar conversaciones colectivas sobre nuestra historia.

—¿Qué significa sostener un Festival de estas características en el contexto político y económico actual?

Lo hacemos de manera profundamente contracíclica. Gestionamos en una provincia que tiene una postura clara sobre cultura, educación, ciencia y producción. Nunca imaginé que volviéramos a encontrarnos con un proyecto económico que guarda continuidades con el de la dictadura: la extranjerización, la valorización financiera, la deuda para la fuga y el aplastamiento de las mayorías en beneficio de unos pocos.

La cultura siempre encuentra su camino, incluso en contextos adversos. Con buenos gobiernos, la cultura se apoya y se impulsa; con gobiernos difíciles, la cultura resiste. La gente sigue creando música, poesía y cine, buscando formas de vivir juntos.

—¿Por qué decís que este Festival no es solamente para quienes hacen cine?

Porque el cine abarca también música, literatura, actuación, edición y muchos otros lenguajes. Un festival permite que nos encontremos, que veamos una película juntos y discutamos sobre ella. En un momento donde todo parece empujarnos al aislamiento, el festival ofrece una oportunidad para conectar y mejorar nuestra percepción del mundo.

—Eligieron abrir el Festival con un cortometraje realizado por estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué representa esa decisión?

Es una señal de posicionamiento público y político del festival. El cortometraje "Una energía invisible me devora sin descanso" fue realizado por estudiantes de Artes Audiovisuales y alcanzó una instancia importante en los premios Oscar para cine estudiantil. En un contexto donde la universidad pública es desfinanciada, mostrar lo que se produce en ella es de gran importancia. Me conmueve que jóvenes de 23 o 24 años, en un mundo que a veces parece oscuro, se dediquen a hacer una película que manifiesta que no nos transformaremos en máquinas y que no nos resignaremos.

—El Festival coincide además con un momento importante para la política audiovisual bonaerense. ¿Qué está construyendo la Provincia?

Hemos logrado la aprobación de una Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual, impulsada por el gobernador, y estamos trabajando en su reglamentación con la participación de todos los actores del sector. Esto es fundamental para el festival, ya que en un momento difícil para el cine nacional, la provincia decide sostener la producción audiovisual, abrir espacios para estudiantes y apoyar festivales comunitarios. No solo buscamos mantener lo existente, sino generar condiciones para nuevas películas y realizadores.

—¿Qué idea sintetiza, para vos, el sentido profundo de este Festival?

A 50 años de la desaparición de Raymundo Gleyzer, recordamos que la dictadura no solo lo desapareció a él, sino que también robó parte de su obra. Los proyectos de muerte intentan apropiarse o destruir lo que un pueblo produce para contarse. Gleyzer decía: "El cine no es solamente de los guionistas o de los directores. El cine es de la gente". Eso es lo que queremos que sea este festival: cine de la gente, para la gente, en un espacio de encuentro.