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Necochea: la defensa solicita el sobreseimiento del joven acusado del crimen de Bautista Coronel

Aarón C. es señalado de la muerte de Bautista Coronel ocurrida durante una pelea frente al casino en noviembre del año pasado.

03/09/2026 | 11:48Redacción Cadena 3

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Necochea: la defensa solicita el sobreseimiento del joven acusado del crimen de Bautista Coronel

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Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) – La defensa del adolescente acusado de la muerte de Bautista Coronel, ocurrida durante una pelea frente al casino de Necochea en noviembre del año pasado, solicita su sobreseimiento tras confirmarse mediante pericias psiquiátricas que no comprendía la criminalidad de sus actos en el momento del hecho.

El incidente tuvo lugar el 1° de noviembre de 2025 en el estacionamiento de la Avenida 2, frente al casino, donde Aarón C. y la víctima se involucraron en una pelea que era alentada y grabada por un grupo de jóvenes. Durante el altercado, el joven atacó a Coronel, apuntando con un cuchillo y apuñalándolo en la ingle.

Con el juicio contra el adolescente previsto para los próximos días en el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil de Necochea, la defensa, liderada por Federico Adler, argumentó su solicitud de sobreseimiento basada en el resultado de la pericia psiquiátrica.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, Adler afirmó que el joven es inimputable y que el perito Juan Beltrami corroboró esta afirmación: "Fue clarísimo al respecto. Dio las explicaciones técnicas, recibió preguntas de la fiscalía, del particular damnificado y remarcó que en ese momento no comprendía la criminalidad de sus actos".

Durante una audiencia reciente, el abogado también solicitó la libertad inmediata de su cliente, quien se encuentra actualmente en "Batancito", el Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán en Mar del Plata.

"Queda la pericia psicológica que se llevará a cabo la próxima semana en el Hospital Provincial José Taraborelli y creemos que con ese resultado la Justicia tomará una decisión", agregó Adler.

Además, se confirmó que Aarón se sometió a una evaluación neuropsiquiátrica en Necochea: "No es una pericia, sino que sirve para ver cómo está actualmente y evaluar sus condiciones".

Desde la Fiscalía del Fuero Penal Juvenil de Necochea, se comunicó que el juicio oral sigue programado para los días 21, 22 y 23 de septiembre, hasta que se obtenga una resolución sobre el caso.

Mientras tanto, los padres de la víctima continúan exigiendo que se le imponga al acusado la pena máxima posible.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Necochea?
Un adolescente es acusado de asesinar a Bautista Coronel durante una pelea frente a un casino.

¿Cuándo ocurrió el hecho?
El incidente tuvo lugar el 1° de noviembre de 2025.

¿Quién es el abogado defensor?
El abogado del acusado es Federico Adler.

¿Qué solicitó la defensa?
La defensa pidió el sobreseimiento del joven, argumentando su inimputabilidad.

¿Cuándo está programado el juicio?
El juicio está previsto para el 21, 22 y 23 de septiembre de este año.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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