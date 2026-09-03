Santacroce calienta la interna del PJ: "¿A cuántas elecciones fue Martínez en Rosario, cuándo ganó?"

El intendente de Funes, Roly Santacroce, confirmó su intención de competir por la Gobernación de Santa Fe en 2027 y aseguró que lo hará dentro del Partido Justicialista. Durante una entrevista con Cadena 3, cuestionó el rumbo actual del peronismo provincial y reclamó una renovación que, según sostuvo, vuelva a poner en el centro la producción, el empleo y el desarrollo de las localidades del interior.

Santacroce también se refirió a la posibilidad de que Funes sea sede del proyecto de Barrio Chino que se analiza para Rosario. Contó que el municipio ya mantuvo conversaciones con representantes del grupo Micropack y que, además, recibió una propuesta para instalar en la ciudad un innovador parque de diversiones, similar a proyectos existentes en Chile y Estados Unidos.

En materia política, el intendente confirmó que mantiene su pertenencia al justicialismo y que tiene “vocación de ser precandidato a gobernador”. “¿Cómo no voy a tener vocación de ser precandidato a gobernador si cuando era concejal soñé con ser concejal y después soñé con ser intendente?”, planteó. Afirmó que, si finalmente compite, está convencido de que podría convertirse en “el mejor gobernador de la historia de esta provincia”.

Santacroce cuestionó la estrategia del PJ santafesino y su reciente encuentro en torno a la precandidatura de Diego Giuliano, que contó con la presencia de Sergio Massa. Sobre los dirigentes que participaron, lanzó una crítica directa: “¿A cuántas elecciones fue Germán Martínez en la ciudad de Rosario? ¿Cuántas veces ganó una elección?”. Y sostuvo que muchos dirigentes nacionales se incorporan a las listas sin competir directamente en el territorio.

Para el intendente de Funes, el peronismo provincial atraviesa una crisis de representación y necesita recuperar una identidad propia. “Hoy el Partido Justicialista en la provincia de Santa Fe no es ni oposición al actual gobierno ni es opción ante la sociedad”, afirmó. En ese sentido, reclamó un partido “soñador”, capaz de volver a representar a intendentes, militantes, profesionales e intelectuales del espacio.

Santacroce también cuestionó el modelo económico nacional y aseguró que, durante sus recorridas por la provincia, observa industrias, empresas y comercios afectados y personas que pierden sus puestos de trabajo. “Eso no es lo que yo vine a hacer a la política”, señaló. Como contrapartida, reivindicó la experiencia de Funes desde 2019, con generación de empleo, agregado de valor e impulso a la actividad productiva.

Uno de sus principales reclamos estuvo relacionado con la infraestructura. Sostuvo que muchas localidades santafesinas permanecen estancadas porque carecen de caminos, energía, cloacas, agua potable y conectividad suficientes para atraer inversiones. “Cuando los pueblos les faltan obras de infraestructura no se desarrollan; cuando no se desarrollan no hay inversiones y cuando no hay inversiones no hay puestos de trabajo”, explicó.

En ese marco, reclamó obras para mejorar los accesos a Ciudad Industria y criticó especialmente la falta de una conexión que permita a los camiones acceder desde Rosario hacia Wilde. Según indicó, la obra tendría un costo aproximado de 1.500 millones de pesos y permitiría reducir situaciones de riesgo que actualmente se producen en la zona. También volvió a plantear la necesidad de mejorar la autopista Rosario-Córdoba y avanzar con el postergado tercer carril.

El jefe municipal también cuestionó el esquema de coparticipación provincial. Afirmó que Santa Fe distribuye apenas el 11% de sus recursos entre municipios y comunas, frente al 18% de Entre Ríos, el 20% de Córdoba y el 21% de Buenos Aires. “Nosotros, los intendentes, somos como ese señor que salís de la iglesia y ves con un tachito sentado pidiendo una limosna”, graficó para describir la dependencia de los gobiernos locales.

Santacroce reconoció que mantiene una buena relación institucional con el gobernador Maximiliano Pullaro, aunque aclaró que eso no le impide formular críticas. “Yo tengo buena sintonía y por eso no significa que yo diga la verdad”, sostuvo, y agregó que puede comunicarse con el mandatario, pero que en algunas oportunidades no obtiene las soluciones que reclama para Funes.

Respecto de su futuro en la ciudad, el intendente dejó abierta la posibilidad de buscar un tercer mandato, aunque admitió que todavía debe tomar una decisión. Aseguró que Funes está “en un 50% de lo que yo soñaba y deseaba” y enumeró proyectos pendientes, entre ellos la ampliación de la planta potabilizadora, la llegada del gas natural a toda la ciudad, nuevas cloacas, obras hídricas y la modernización digital del municipio.

Finalmente, Santacroce destacó la realización de ExpoConstrucción, cuya presentación se realizará este mediodía en Funes. La exposición tendrá unos 10.000 metros cuadrados y, según anticipó, podría convocar a más de 400.000 personas. El intendente destacó que este tipo de eventos permite generar movimiento en hoteles, comercios y servicios, y adelantó que el municipio ya trabaja en una agenda de entre 10 y 15 exposiciones para el próximo año. “En estos tiempos de vaca flaca uno tiene que estar permanentemente” buscando alternativas para impulsar la economía, resumió.

Entrevista de Hernán Funes.