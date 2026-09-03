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Colegiales logra una contundente victoria sobre Midland y se aproxima a los puestos de Reducido

El equipo de Libertad se aleja del líder al quedar a 7 puntos tras su victoria por 3-0. Midland no logra acercarse al puntero.

03/09/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Primera Nacional: goleada de Colegiales ante Midland para acercarse a puestos de Reducido.

FOTO: Primera Nacional: goleada de Colegiales ante Midland para acercarse a puestos de Reducido.

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Buenos Aires, 2 septiembre (NA) -- Colegiales superó a Ferrocarril Midland por 3-0 en el partido reprogramado correspondiente a la vigesimoprimera fecha de la Primera Nacional, que había sido aplazado debido a un compromiso de Copa Argentina del conjunto de Merlo.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Libertarios Unidos, en Munro, donde los goles fueron anotados por Lucio Castillo y Mauro Albertengo a los 27 y 43 minutos del primer tiempo, y Rodrigo Monserrat completó la goleada a los 45 minutos del segundo tiempo.

En la jornada anterior, Colegiales había logrado una victoria ajustada de 1-0 ante Deportivo Maipú también en su estadio, mientras que Midland venía de triunfar 2-0 contra Nueva Chicago como local.

Desde el inicio del encuentro, Colegiales dominó el juego, comenzando con el gol de Lucio Castillo, quien definió con precisión tras un buen pase de Mauro Albertengo. Minutos después, Albertengo amplió la ventaja gracias a una jugada individual en la que superó al defensor Nicolás Violini y, tras quedar frente al arquero Mauro Leguiza, no falló al marcar.

Rodrigo Monserrat selló la victoria con un tercer gol que resultó clave para que su equipo sumara tres puntos importantes, acercándose así a los puestos del Reducido y dificultando las aspiraciones de Midland, que no logró acercarse a Tristán Suárez, líder de la Zona B.

Para la próxima fecha, Colegiales visitará a Temperley, uno de los equipos más fuertes del torneo, el sábado a las 16 en el estadio Alfredo Martín Beranger, mientras que Midland deberá enfrentar a San Martín de San Juan a las 15:30 en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez.

Resultado del partido de la fecha N°. 21 en la Primera Nacional.

Colegiales 3 - 0 Ferrocarril Midland

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido?
Colegiales venció a Midland por 3-0.

¿Cuándo se disputó el partido?
El encuentro se jugó el 2 de septiembre.

¿Dónde se realizó el partido?
Se llevó a cabo en el estadio Libertarios Unidos, Munro.

¿Cuáles fueron los autores de los goles?
Lucio Castillo, Mauro Albertengo y Rodrigo Monserrat anotaron para Colegiales.

¿Qué implicaciones tiene esta victoria?
Colegiales se acerca a los puestos de Reducido, mientras que Midland pierde terreno.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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