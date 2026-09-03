En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Juntos

En vivo

ATE pospuso el paro que hoy iba a afectar a casi 30 aeropuertos: los vuelos son normales

La medida se levantó para permitir una nueva reunión con el Gobierno a los fines de solucionar el tema de los reclamos.

03/09/2026 | 09:20Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Aeroparque con actividad resentida por la protesta (Foto: archivo)

FOTO: Aeroparque con actividad resentida por la protesta (Foto: archivo)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), resolvió posponer momentáneamente el inicio de las medidas gremiales previstas para hoy.

Marcelo Belelli, coordinador nacional del gremio, indicó que “tras una reunión con el equipo jurídico de ATE Nacional y los coordinadores de la Mesa Nacional de todo el país, se decidió posponer las medidas de fuerza”.

Subrayó que, “se ha pospuesto esta situación producto de que hemos definido de forma urgente exigirle al Ministerio de Trabajo la convocatoria a una audiencia para definir las secciones de esencialidad que el Gobierno Nacional plantea".

Según detalló el coordinador, el sindicato aplicó las medidas de fuerza ajustándose estrictamente a la ley, con los cinco días hábiles de antelación y afectando solamente el 25% de la jornada, equivalente a seis horas. De este modo, garantizan el cumplimiento de la esencialidad dictada por la reforma laboral, reafirmando que se encuentran "plenamente a derecho".

"Somos responsables de exigir una audiencia y de posponer, como un gesto de buena voluntad al Gobierno Nacional, el inicio de las medidas de las 9 de la mañana, para poder fijar aquellas cuestiones de esencialidad que el Gobierno cree que deben ser configuradas", señaló.

Asimismo, Belelli confirmó que el gremio seguirá el minuto a minuto de la convocatoria, planificando asambleas para la jornada del viernes y movilizaciones en las instalaciones de los aeropuertos, manteniéndose en espera de una resolución formal.

"Queremos ser claros: garantizamos que el 75% de los días los servicios estén funcionando y afectar solamente el 25%". El dirigente concluyó advirtiendo que el Ejecutivo sostiene una interpretación con una fuerte inconsistencia jurídica y técnica para cuestionar la implementación de las protestas.

Ante esto, los abogados de ATE Nacional efectuaron una presentación oficial; si el Ministerio de Trabajo omite la convocatoria a la audiencia para definir la esencialidad, el sindicato reactivará de forma inmediata la totalidad de las medidas de fuerza.

Informe de Ariel Rodríguez.

Lectura rápida

¿Qué decidió ATE respecto a las medidas gremiales? La Asociación de Trabajadores del Estado decidió posponer momentáneamente el inicio de las medidas gremiales previstas para hoy a las 9:00.

¿Quién es Marcelo Belelli? Es el coordinador nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que informó sobre la decisión de posponer las medidas.

¿Cuándo se realizarán asambleas y movilizaciones? Las asambleas y movilizaciones están planificadas para la jornada del viernes.

¿Dónde se llevarán a cabo las movilizaciones? Las movilizaciones se llevarán a cabo en las instalaciones de los aeropuertos.

¿Por qué se pospusieron las medidas de fuerza? Se pospusieron para exigir al Ministerio de Trabajo la convocatoria a una audiencia sobre las secciones de esencialidad planteadas por el Gobierno Nacional.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf