¿Una medusa flotando en la superficie de Marte? Qué fue lo que fotografió la NASA
Una misteriosa silueta oscura reavivó teorías sobre vida extraterrestre en el planeta rojo. La ciencia aclara qué originó la inquietante imagen capturada por el rover Curiosity.
03/09/2026 | 09:44Redacción Cadena 3
FOTO: La fotografía de la NASA en Marte que asombra.
Una extraña sombra con forma de medusa y tentáculos colgantes, capturada en una fotografía del rover Curiosity de la NASA en Marte, volvió a encender el debate digital sobre la existencia de vida extraterrestre.
Sin embargo, la explicación del fenómeno está lejos de un origen biológico y responde a un evento registrado directamente en los instrumentos del vehículo espacial.
Aunque las exploraciones en la superficie marciana suelen registrar rocas con formas inusuales debido a la erosión, en este caso la mancha oscura aparecida el 20 de agosto de 2023 no corresponde a una estructura del terreno.
Las evidencias indican que la figura se originó dentro del propio detector de la cámara por el impacto de un rayo cósmico.
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Los puntos clave que explican el hallazgo en el planeta rojo incluyen:
Desaparición en segundos: el Curiosity captura secuencias seguidas de un mismo paisaje. En las imágenes tomadas 13 y 25 segundos antes en el mismo encuadre, la silueta no existe, lo que confirma que se trató de un evento fugaz y no de un objeto en la superficie.
Impacto de rayos cósmicos: Marte carece de un campo magnético global y posee una atmósfera muy delgada. Esto deja al rover expuesto a partículas de alta energía provenientes del espacio, las cuales chocan con regularidad contra los sensores de silicio de las cámaras.
Artefactos en los sensores: si bien este tipo de radiación suele generar destellos o rayas blancas en las fotografías, la NASA ya ha documentado que los rayos cósmicos también pueden producir manchas oscuras o "artefactos negros" de un solo fotograma.
A la espera de un informe definitivo del equipo de procesamiento de imágenes del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL), la evidencia técnica descarta la presencia de organismos flotantes en la atmósfera marciana y confirma el fenómeno como un artefacto óptico causado por la radiación espacial.
Lectura rápida
¿Qué fenómeno se observó en Marte? Una sombra con forma de medusa capturada por el rover Curiosity de la NASA.
¿Quién capturó la imagen? El rover Curiosity de la NASA.
¿Cuándo se registró el fenómeno? El 20 de agosto de 2023.
¿Dónde ocurrió el evento? En la superficie de Marte.
¿Cómo se explica el fenómeno? Se originó por el impacto de un rayo cósmico en el detector de la cámara del Curiosity.
¿Por qué se descartó la existencia de vida? La evidencia técnica confirma que se trata de un artefacto óptico causado por radiación espacial.