¿Una medusa flotando en la superficie de Marte? Qué fue lo que fotografió la NASA

FOTO: La fotografía de la NASA en Marte que asombra.

Una extraña sombra con forma de medusa y tentáculos colgantes, capturada en una fotografía del rover Curiosity de la NASA en Marte, volvió a encender el debate digital sobre la existencia de vida extraterrestre.

Sin embargo, la explicación del fenómeno está lejos de un origen biológico y responde a un evento registrado directamente en los instrumentos del vehículo espacial.

Aunque las exploraciones en la superficie marciana suelen registrar rocas con formas inusuales debido a la erosión, en este caso la mancha oscura aparecida el 20 de agosto de 2023 no corresponde a una estructura del terreno.

Las evidencias indican que la figura se originó dentro del propio detector de la cámara por el impacto de un rayo cósmico.

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Los puntos clave que explican el hallazgo en el planeta rojo incluyen:

Desaparición en segundos: el Curiosity captura secuencias seguidas de un mismo paisaje. En las imágenes tomadas 13 y 25 segundos antes en el mismo encuadre, la silueta no existe, lo que confirma que se trató de un evento fugaz y no de un objeto en la superficie.

Impacto de rayos cósmicos: Marte carece de un campo magnético global y posee una atmósfera muy delgada. Esto deja al rover expuesto a partículas de alta energía provenientes del espacio, las cuales chocan con regularidad contra los sensores de silicio de las cámaras.

Artefactos en los sensores: si bien este tipo de radiación suele generar destellos o rayas blancas en las fotografías, la NASA ya ha documentado que los rayos cósmicos también pueden producir manchas oscuras o "artefactos negros" de un solo fotograma.

A la espera de un informe definitivo del equipo de procesamiento de imágenes del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL), la evidencia técnica descarta la presencia de organismos flotantes en la atmósfera marciana y confirma el fenómeno como un artefacto óptico causado por la radiación espacial.