En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Vamos viendo

Fernando Genesir

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes Rosario

Oficial: Newell’s anunció a Santiago Solari como nuevo refuerzo

El acuerdo establece un préstamo por una temporada, con opción de compra. Nueva alternativa de ataque para Kudelka. Fue adelanto exclusivo de Estadio 3 por Cadena 3 Rosario.    

03/09/2026 | 07:07Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Santiago Solari, jugador de Newell's.

FOTO: Santiago Solari, jugador de Newell's.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Newell’s hizo oficial la incorporación de Santiago Solari, quien llegará desde Racing a préstamo hasta el 30 de junio de 2027, con cargo y opción de compra. El extremo se convirtió así en nuevo refuerzo del equipo rojinegro sobre el cierre del libro de pases.

La jornada del miércoles había sido complicada y el acuerdo estuvo en riesgo, ya que desde Buenos Aires aseguraban que la operación se había caído por diferencias en una cláusula contractual. Solari incluso había entrenado en Bella Vista y pasado la revisión médica, mientras las dirigencias buscaban destrabar la negociación.

Finalmente, Racing y Newell’s llegaron a un entendimiento y el futbolista continuará su carrera en Rosario. Solari, de 27 años, había llegado a la Academia en 2024 después de su paso por Defensa y Justicia y ahora tendrá una nueva oportunidad en un club grande del fútbol argentino.

Lectura rápida

¿Quién es el nuevo refuerzo de Newell's?
Santiago Solari es el nuevo refuerzo de Newell’s.

¿De dónde llega Solari?
Llega desde Racing a préstamo.

¿Hasta cuándo es el préstamo?
El préstamo es hasta el 30 de junio de 2027.

¿Qué complicaciones tuvo la negociación?
Hubo diferencias en una cláusula contractual que pusieron en riesgo el acuerdo.

¿Cuál es la edad de Santiago Solari?
Solari tiene 27 años.

Lo más visto
Siempre Juntos Rosario

Santa Fe. Cayó de un tercer piso, se accidentó en moto y lo atropelló un patrullero: "No me quedan vidas"

El joven de Esperanza relató en Cadena 3 Rosario el insólito episodio ocurrido en la guardia del Hospital Cullen y repasó otras graves situaciones que atravesó. El impacto desplazó los tornillos de su pierna y ahora deberá someterse a una nueva cirugía.

Perspectiva Rosario

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf