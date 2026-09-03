Oficial: Newell’s anunció a Santiago Solari como nuevo refuerzo
El acuerdo establece un préstamo por una temporada, con opción de compra. Nueva alternativa de ataque para Kudelka. Fue adelanto exclusivo de Estadio 3 por Cadena 3 Rosario.
03/09/2026 | 07:07Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Santiago Solari, jugador de Newell's.
Newell’s hizo oficial la incorporación de Santiago Solari, quien llegará desde Racing a préstamo hasta el 30 de junio de 2027, con cargo y opción de compra. El extremo se convirtió así en nuevo refuerzo del equipo rojinegro sobre el cierre del libro de pases.
La jornada del miércoles había sido complicada y el acuerdo estuvo en riesgo, ya que desde Buenos Aires aseguraban que la operación se había caído por diferencias en una cláusula contractual. Solari incluso había entrenado en Bella Vista y pasado la revisión médica, mientras las dirigencias buscaban destrabar la negociación.
Finalmente, Racing y Newell’s llegaron a un entendimiento y el futbolista continuará su carrera en Rosario. Solari, de 27 años, había llegado a la Academia en 2024 después de su paso por Defensa y Justicia y ahora tendrá una nueva oportunidad en un club grande del fútbol argentino.
Lectura rápida
¿Quién es el nuevo refuerzo de Newell's?
Santiago Solari es el nuevo refuerzo de Newell’s.
¿De dónde llega Solari?
Llega desde Racing a préstamo.
¿Hasta cuándo es el préstamo?
El préstamo es hasta el 30 de junio de 2027.
¿Qué complicaciones tuvo la negociación?
Hubo diferencias en una cláusula contractual que pusieron en riesgo el acuerdo.
¿Cuál es la edad de Santiago Solari?
Solari tiene 27 años.