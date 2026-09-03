Oficial: Newell’s anunció a Santiago Solari como nuevo refuerzo

Newell’s hizo oficial la incorporación de Santiago Solari, quien llegará desde Racing a préstamo hasta el 30 de junio de 2027, con cargo y opción de compra. El extremo se convirtió así en nuevo refuerzo del equipo rojinegro sobre el cierre del libro de pases.

La jornada del miércoles había sido complicada y el acuerdo estuvo en riesgo, ya que desde Buenos Aires aseguraban que la operación se había caído por diferencias en una cláusula contractual. Solari incluso había entrenado en Bella Vista y pasado la revisión médica, mientras las dirigencias buscaban destrabar la negociación.

Finalmente, Racing y Newell’s llegaron a un entendimiento y el futbolista continuará su carrera en Rosario. Solari, de 27 años, había llegado a la Academia en 2024 después de su paso por Defensa y Justicia y ahora tendrá una nueva oportunidad en un club grande del fútbol argentino.