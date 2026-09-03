Incendios devastadores en Argelia: presidente exige pena de muerte para pirómanos

ARGEL, Argelia — Los bomberos enfrentan una ola sin precedentes de incendios forestales letales en Argelia, lo que ha llevado al presidente Abdelmadjid Tebboune a solicitar el restablecimiento de la pena de muerte para quienes provoquen incendios. Estos fuegos se han extendido por varias provincias, formando un amplio frente que abarca desde el centro hasta el este del país.

Los equipos de Protección Civil, junto con escuadrones del ejército, continúan combatiendo rebrotes en las provincias de Sétif y Guelma, donde grandes extensiones de bosque han sido consumidas por las llamas.

La provincia de Jijel, situada a 200 kilómetros al este de Argel, ha sido la más afectada. Allí, se reporta que de los 1.200 kilómetros cuadrados de bosques, solo quedan cenizas y tocones carbonizados. El Ministerio del Interior confirmó que la cifra de muertos en Jijel asciende a 12, aunque se estima que la cifra real podría ser considerablemente mayor.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran decenas de ataúdes alineados junto a fosas comunes, lo que sugiere que la situación es más trágica de lo que se ha informado oficialmente. El teniente Djabri Said, con 40 años de experiencia en Protección Civil, declaró: "Hemos enfrentado incendios, pero es la primera vez que nos enfrentamos a una catástrofe humana, ambiental y material de esta magnitud. Hay cientos de muertos".

Cifra de muertos podría superar los reportes oficiales

El periodista Abdelwahab Boukrouh, que trabaja en la Dirección de Comunicación de la Presidencia, reveló en redes sociales que su familia en Ouled Riyah, un pueblo montañés, perdió a 12 miembros durante la noche del 22 al 23 de agosto, y hay otros tres desaparecidos.

Miles de cabezas de ganado han perecido en el desastre, y sus cadáveres cubren los caminos hacia las aldeas, mientras que muchas viviendas han quedado reducidas a cenizas.

Los medios de comunicación, tanto públicos como privados, han mantenido la cifra oficial de 12 fallecidos en sus reportes. Al mismo tiempo, han destacado la presencia de ministros en la zona y las acciones del gobierno para asistir a las víctimas.

En respuesta a la crisis, el presidente Tebboune interrumpió sus vacaciones para visitar hospitales en Argel donde se atiende a los heridos. Anunció tres días de luto y convocó una reunión especial del Consejo de Ministros para declarar a Jijel como "zona de desastre" y asignar recursos para enfrentar la situación.

Una ola de solidaridad ha emergido en el país, con convoyes de camiones cargados de alimentos, medicamentos y ropa llegando a las comunidades afectadas. El presidente también anunció indemnizaciones para las familias damnificadas y el compromiso del Estado para reconstruir sus hogares.

Las autoridades han priorizado la rehabilitación de las escuelas para asegurar que los estudiantes puedan regresar al inicio del año escolar, programado para el 21 de septiembre.

Llamado a restablecer la pena capital deja reacciones encontradas

El presidente Tebboune ha rechazado las teorías de conspiración en torno a los incendios y ha señalado que las causas están relacionadas con el clima, citando a otros países mediterráneos afectados por el fuego. Sin embargo, también hizo referencia a "manos criminales" y anunció que se llevan a cabo investigaciones.

Afirmó que los responsables de los incendios "serán condenados a muerte" y anunció el levantamiento de la moratoria sobre la pena capital, vigente desde 1993. Los partidos que apoyan su gobierno, así como algunas formaciones islamistas, han respaldado esta medida. Sin embargo, los grupos vinculados al movimiento democrático de Argelia y varias organizaciones de derechos humanos han expresado su oposición, calificando el retorno de la pena de muerte como un retroceso hacia la barbarie.