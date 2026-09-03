Irán lleva a cabo un ataque con misiles y drones contra base estadounidense en Kuwait

FOTO: Un ataque con misiles y drones de Irán a Kuwait.

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- Irán ejecutó un ataque utilizando misiles y drones contra una base militar estadounidense ubicada en Kuwait, según reportaron medios iraníes este jueves, citando a la agencia Xinhua. A través de imágenes compartidas en redes sociales, se observó una densa columna de humo en el área afectada.

Las fuerzas armadas de Kuwait emitieron un comunicado en la plataforma X, informando que sus sistemas de defensa antiaérea respondieron a los ataques provenientes de Irán, utilizando misiles y drones para contrarrestar la agresión.

El Ejército kuwaití indicó: "Actualmente, las defensas aéreas kuwaitíes están enfrentando ataques hostiles con misiles y drones, tras la criminal agresión iraní". Además, aclararon que los sonidos de explosiones que se escuchan en la región son consecuencia de la intercepción de los ataques por parte de sus sistemas de defensa.

Finalmente, el Ejército de Kuwait instó a la población a "cumplir con las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes".

Este ataque ocurre en un contexto de tensiones crecientes, ya que el miércoles, Irán también había lanzado ofensivas contra bases estadounidenses en Jordania, Baréin, Kuwait e Irak, en respuesta a una reciente ofensiva de Estados Unidos. Esta acción estadounidense fue motivada por los "intentos de ataques del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz", así como contra el personal militar estadounidense desplegado en la región, según explicó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Este jueves, el CENTCOM anunció que la Marina de Estados Unidos "continúa haciendo cumplir estrictamente el bloqueo contra Irán", y desde el 2 de septiembre, las fuerzas estadounidenses han redirigido 86 buques comerciales, desactivado 3 y abordado 2 para garantizar el cumplimiento de las normativas.