Córdoba: cada vez más iglesias aceptan el QR para las limosnas

FOTO: El QR para las limosnas.

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Diferentes iglesias de Córdoba se adaptaron a la modernización de la época en la que se vive y cada vez son más los templos que aceptan que los fieles paguen mediante el código QR las limosnas.

Durante la misa aparece el momento en el que se lleva a cabo la colecta y es cuando una persona pasa la canasta entre los presentes, quienes depositan billetes de acuerdo con sus posibilidades económicas.

Sin embargo, en Córdoba las iglesias ya adoptaron como método los códigos QR para recibir las ofrendas y también las donaciones, por lo que, por medio del uso del teléfono celular, los fieles pueden colaborar.

De esta manera, los aportes podrán hacerse a través de billeteras electrónicas por medio de aplicaciones u otros sistemas de pago electrónico.

La Catedral de Córdoba implementó el sistema de QR hace aproximadamente un año y permite que cada persona escanee el código y elija libremente cuánto aportar.

En otros templos, como la iglesia de la Compañía de Jesús, también conviven las dos modalidades.

Las colectas habituales con las canastas que se pasan durante la misa siguen vigentes y continúan siendo una de las principales formas de colaboración.

Este tipo de métodos son usados mayoritariamente por adultos mayores, quienes ni siquiera llevan celular durante la celebración de la misa.