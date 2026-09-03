Choque múltiple y tránsito cortado en la ruta 18, a la altura de Alvear

Un impactante siniestro vial se registró este jueves por la mañana en la Ruta Provincial 18, a la altura del kilómetro 5,5, en inmediaciones de los semáforos de Tierra de Sueños, en Alvear. El choque involucró a tres vehículos: un auto, una camioneta y un camión.

El jefe de Bomberos de Alvear, Agustín Villavicencio, confirmó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario que hubo personas atrapadas como consecuencia del impacto y que fueron rescatadas y trasladadas en ambulancias. Según explicó, por fortuna las heridas no revestirían una gravedad considerable. “No tuvimos la suerte de que no hubo una magnitud muy grande dentro de todo el trabajo de esta acción”, señaló.

El accidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando todavía había poca visibilidad y presencia de niebla en la zona. Villavicencio aclaró que el impacto no fue frontal y que, debido a la cantidad de vehículos involucrados, todavía no podía precisar cómo se produjo la mecánica del choque. Las pericias deberán determinar las circunstancias del siniestro.

La circulación permanece totalmente interrumpida en ambas manos de la ruta mientras se realizan las tareas y se esperan las pericias. El jefe de Bomberos estimó que el corte podría extenderse al menos dos horas más, aunque aclaró que el tránsito puede desviarse por una colectora durante unos 300 o 400 metros, con asistencia de personal de tránsito de Alvear y Piñero.

Entrevista de Hernán Funes.