Claudio "Diablito" Echeverri es oficializado como nuevo jugador del Benfica

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- El club portugués Benfica ha confirmado la incorporación de Claudio "Diablito" Echeverri, quien llega en calidad de préstamo desde el Manchester City. Aunque el jugador realizó la pretemporada con el equipo inglés, no fue tenido en cuenta por el técnico Enzo Maresca.

Echeverri se unirá al Benfica por una temporada, hasta junio de 2027, con opción de compra. En el club luso, se encontrará con otros dos argentinos: Gianluca Prestianni y Enzo Barrenechea, quienes también tienen un pasado en las divisiones juveniles de Newell's.

Durante la pretemporada en el Manchester City, Echeverri tuvo la oportunidad de sumar minutos, ingresando como suplente en amistosos contra equipos de renombre como el Inter de Milán, Atlético de Madrid y un combinado de la K-League de Corea del Sur.

A pesar de su desempeño, el cuerpo técnico y la directiva del City decidieron cederlo a préstamo debido a la reciente llegada de nuevos jugadores en el mercado de transferencias, lo que limitó sus posibilidades de participación en el primer equipo.

Claudio llegó a Portugal el martes pasado y expresó su felicidad por este nuevo desafío: "Estoy muy contento por llegar al Benfica, hablé con el técnico, también pude hacerlo con Rúben Díaz y Bernardo Silva". Además, agregó: "Históricamente, muchos argentinos importantes han jugado aquí, como Pablo Aimar y Ángel Di María; espero poder emular su legado y contribuir a que el equipo gane títulos".

En su presentación, tras firmar el contrato, Echeverri también envió un mensaje a los hinchas: "Un saludo grande y gracias por el apoyo desde que se supo que llegaba. Vamos a cumplir los objetivos de este año y espero contar con su respaldo".

El oriundo de Resistencia, Chaco, tuvo un inicio de año complicado al no contar con minutos en el City. En 2025, después de participar en el Mundial de Clubes, donde anotó un gol de tiro libre en la victoria por 6-0 ante Al Ain, fue transferido al Bayer Leverkusen en Alemania, donde jugó en once partidos en Bundesliga y UEFA Champions League.

En 2026, al no ser considerado por Pep Guardiola, se trasladó al Girona en España, donde disputó 17 partidos y logró un gol y una asistencia en LaLiga, aunque no pudo evitar el descenso del equipo a la segunda división.