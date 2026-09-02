En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Vélez vs. Boca

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Claudio "Diablito" Echeverri es oficializado como nuevo jugador del Benfica

El chaqueño Echeverri se une al Benfica tras su paso por el Manchester City, donde no fue considerado por Enzo Maresca.

02/09/2026 | 21:43Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El Benfica confirmó al Diablito

FOTO: El Benfica confirmó al Diablito

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- El club portugués Benfica ha confirmado la incorporación de Claudio "Diablito" Echeverri, quien llega en calidad de préstamo desde el Manchester City. Aunque el jugador realizó la pretemporada con el equipo inglés, no fue tenido en cuenta por el técnico Enzo Maresca.

Echeverri se unirá al Benfica por una temporada, hasta junio de 2027, con opción de compra. En el club luso, se encontrará con otros dos argentinos: Gianluca Prestianni y Enzo Barrenechea, quienes también tienen un pasado en las divisiones juveniles de Newell's.

Durante la pretemporada en el Manchester City, Echeverri tuvo la oportunidad de sumar minutos, ingresando como suplente en amistosos contra equipos de renombre como el Inter de Milán, Atlético de Madrid y un combinado de la K-League de Corea del Sur.

A pesar de su desempeño, el cuerpo técnico y la directiva del City decidieron cederlo a préstamo debido a la reciente llegada de nuevos jugadores en el mercado de transferencias, lo que limitó sus posibilidades de participación en el primer equipo.

Claudio llegó a Portugal el martes pasado y expresó su felicidad por este nuevo desafío: "Estoy muy contento por llegar al Benfica, hablé con el técnico, también pude hacerlo con Rúben Díaz y Bernardo Silva". Además, agregó: "Históricamente, muchos argentinos importantes han jugado aquí, como Pablo Aimar y Ángel Di María; espero poder emular su legado y contribuir a que el equipo gane títulos".

En su presentación, tras firmar el contrato, Echeverri también envió un mensaje a los hinchas: "Un saludo grande y gracias por el apoyo desde que se supo que llegaba. Vamos a cumplir los objetivos de este año y espero contar con su respaldo".

El oriundo de Resistencia, Chaco, tuvo un inicio de año complicado al no contar con minutos en el City. En 2025, después de participar en el Mundial de Clubes, donde anotó un gol de tiro libre en la victoria por 6-0 ante Al Ain, fue transferido al Bayer Leverkusen en Alemania, donde jugó en once partidos en Bundesliga y UEFA Champions League.

En 2026, al no ser considerado por Pep Guardiola, se trasladó al Girona en España, donde disputó 17 partidos y logró un gol y una asistencia en LaLiga, aunque no pudo evitar el descenso del equipo a la segunda división.

Lectura rápida

¿Quién es Claudio Echeverri?
Es un futbolista chaqueño que ha sido oficializado como nuevo jugador del Benfica.

¿De dónde proviene Echeverri?
Proviene del Manchester City, donde no fue considerado para la temporada.

¿Cuánto tiempo estará en el Benfica?
Llega a préstamo por una temporada, hasta junio de 2027, con opción de compra.

¿Con quiénes compartirá equipo?
Será compañero de los argentinos Gianluca Prestianni y Enzo Barrenechea.

¿Qué dijo Echeverri sobre su llegada?
Expresó su alegría y su deseo de seguir los pasos de otros argentinos que jugaron en el Benfica.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto
Siempre Juntos Rosario

Santa Fe. Cayó de un tercer piso, se accidentó en moto y lo atropelló un patrullero: "No me quedan vidas"

El joven de Esperanza relató en Cadena 3 Rosario el insólito episodio ocurrido en la guardia del Hospital Cullen y repasó otras graves situaciones que atravesó. El impacto desplazó los tornillos de su pierna y ahora deberá someterse a una nueva cirugía.

Perspectiva Rosario

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf