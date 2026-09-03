Fallece Gloria Steinem, referente del feminismo en Estados Unidos y cofundadora de Ms. Magazine
Gloria Steinem, reconocida autora y activista, muere a los 92 años en Nueva York. Fue una de las voces más influyentes del feminismo y cofundadora de Ms. Magazine, donde promovió la igualdad de género.
FOTO: Fallece Gloria Steinem, voz clave del feminismo en EEUU y cofundadora de Ms. Magazine
NUEVA YORK (AP) — Gloria Steinem, la reconocida autora y activista que se convirtió en un símbolo del movimiento feminista en Estados Unidos, ha fallecido a los 92 años. Steinem fue una ferviente defensora de los derechos de las mujeres a lo largo de su vida.
Con su melena característica y sus grandes gafas de aviador, Steinem era inconfundible y se hacía notar en cualquier lugar. Su vida como activista estuvo marcada por constantes viajes, donde ofrecía charlas en universidades, centros comunitarios, así como en mítines y marchas.
Su muerte se produjo en su hogar de la ciudad de Nueva York, un hecho que fue confirmado el jueves a través de sus perfiles en redes sociales y el de su fundación.
Durante su trayectoria, Gloria Steinem cofundó la revista Ms., un medio que se convirtió en un referente para el feminismo y la lucha por la igualdad de género, ayudando a dar voz a muchas mujeres.
Lectura rápida
¿Quién fue Gloria Steinem?
Una autora y activista estadounidense, símbolo del movimiento feminista.
¿Qué hizo Steinem?
Cofundó la revista Ms. y promovió los derechos de las mujeres en diversas plataformas.
¿Cuándo falleció?
El miércoles, en su hogar de Nueva York, a los 92 años.
¿Cómo fue su vida?
Steinem pasó gran parte de su vida viajando y dando charlas sobre feminismo.
¿Por qué es importante su legado?
Su trabajo ayudó a visibilizar la lucha por la igualdad de género y empoderó a muchas mujeres.
[Fuente: AP]