Fallece Gloria Steinem, referente del feminismo en Estados Unidos y cofundadora de Ms. Magazine

FOTO: Fallece Gloria Steinem, voz clave del feminismo en EEUU y cofundadora de Ms. Magazine

NUEVA YORK (AP) — Gloria Steinem, la reconocida autora y activista que se convirtió en un símbolo del movimiento feminista en Estados Unidos, ha fallecido a los 92 años. Steinem fue una ferviente defensora de los derechos de las mujeres a lo largo de su vida.

Con su melena característica y sus grandes gafas de aviador, Steinem era inconfundible y se hacía notar en cualquier lugar. Su vida como activista estuvo marcada por constantes viajes, donde ofrecía charlas en universidades, centros comunitarios, así como en mítines y marchas.

Su muerte se produjo en su hogar de la ciudad de Nueva York, un hecho que fue confirmado el jueves a través de sus perfiles en redes sociales y el de su fundación.

Durante su trayectoria, Gloria Steinem cofundó la revista Ms., un medio que se convirtió en un referente para el feminismo y la lucha por la igualdad de género, ayudando a dar voz a muchas mujeres.