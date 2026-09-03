La tragedia en Nepal: más de 1.200 muertos tras el colapso glaciar y miles de desaparecidos

FOTO: Una zona afectada por la avalancha de lodo a lo largo del río Trishuli, en Nuwakot, Nepal.

Buenos Aires, 3 septiembre (NA) -- La policía nepalí ha actualizado el número de víctimas fatales a 1.252 tras la avalancha de lodo ocurrida el pasado 26 de agosto en Nepal. Además, se reportan 4.875 personas desaparecidas.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres ha indicado que entre los desaparecidos se encuentran 583 extranjeros y aproximadamente 900 trabajadores de proyectos hidroeléctricos que se encontraban en la zona afectada por la riada.

En total, 11.993 personas han sido rescatadas, de las cuales 273 son extranjeros, y 5.135 han recibido atención médica desde el inicio de la tragedia.

Además, se han reportado al menos 21 muertes y alrededor de 550 desaparecidos en territorio chino, entre ellos 261 ciudadanos extranjeros. Esta situación ha generado un fuerte impacto en la región, donde la cooperación internacional se ha intensificado.

En la mañana de este jueves, un tercer lote de suministros de ayuda de emergencia fue enviado desde China a Nepal, según informó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, en una conferencia de prensa. Este envío incluye tiendas de campaña, mantas, congeladores para morgues, ropa sanitaria para el personal médico y equipos de comunicación satelital.

La ONU ha destacado la necesidad urgente de asistencia humanitaria, indicando que unas 65.000 personas requieren ayuda en agua, saneamiento e higiene. Además, más de 22.000 niños necesitan servicios de protección, y aproximadamente 10.500 mujeres embarazadas o lactantes requieren apoyo nutricional. También se estima que 2.600 niños menores de cinco años podrían necesitar tratamiento por malnutrición aguda grave.