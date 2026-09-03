Córdoba suma una gran producción nacional y busca consolidarse como polo del cine argentino

La provincia de Córdoba volverá a convertirse en el escenario de una destacada producción cinematográfica nacional con el inicio del rodaje de Roger Suelto, el nuevo largometraje de la directora Natalia Smirnoff (Rompecabezas, El Cerrajero).

La película, que comenzará a filmarse el próximo 26 de octubre en la localidad de Los Reartes, en el Valle de Calamuchita, cuenta con el apoyo del programa provincial de fomento Cash Rebate y una coproducción entre Argentina y España.

El proyecto cuenta con un elenco encabezado por Julieta Díaz, Vera Spinetta, Juan Canosa y Jordi Rico. La historia se centra en un joven neuroatípico y explora los límites del cuidado, la libertad y los vínculos familiares en un entorno natural.

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Las actrices protagonistas remarcaron el valor del proyecto y el contexto en el que se concreta:

Incentivo a la industria: Julieta Díaz destacó la oportunidad de trabajar en el interior del país frente al parate del sector a nivel nacional: "A nivel nacional en este momento lamentablemente no hay tanto movimiento de filmaciones, y poder tener provincias como Córdoba que den esta oportunidad es buenísimo. A los actores nos gusta hacer pelis, pero no vivimos del aire. Es muy importante para la industria".

Reflexión sobre los cuidados: Díaz agregó además que el guion la interpela de forma personal al ponerse en el rol de cuidadora: "Hablo de hasta dónde como hermana o ser amado uno puede soltar, cuidar o proteger. Frente a cualquier persona cuidadora siempre está esa pregunta de quién cuida al que cuida".

Construcción del personaje: Vera Spinetta, quien encarna a una joven aventurera que se cruza con el protagonista, señaló que "el desafío máximo siempre es no juzgar al personaje y generar un lazo profundo para que sea el hilo conductor de las experiencias que van teniendo".

Una historia sobre la libertad: la directora Natalia Smirnoff explicó el trasfondo temático de su quinta película: "Me planteo hasta dónde, cuando cuidás a alguien, tenés derecho a meterte en la vida del otro. En ese meterte para cuidarlo, a veces dejás de hacer que viva cosas".

Desde la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, remarcó que este tipo de financiamientos busca atraer inversores nacionales e internacionales para generar sinergia con los realizadores locales y dinamizar la economía de la región.

Roger Suelto suma además los apoyos del INCAA, el Polo Audiovisual Córdoba, Ibermedia y el municipio de Los Reartes.