El impacto de los ataques con drones de Ucrania en la vida cotidiana de los rusos durante el verano

FOTO: Los ataques con drones de Ucrania causaron caos en Rusia durante todo el verano

Las largas filas en las estaciones de servicio se convirtieron en una constante, transformando cada repostaje en una verdadera odisea. Además, se registraron cancelaciones, retrasos y desvíos en vuelos hacia destinos vacacionales. Las compras en línea se vieron interrumpidas tras incendios en centros de comercio electrónico provocados por drones. Así, el verano de 2026 se convirtió en una temporada de turbulencias, frustración y ansiedad para muchos rusos.

La guerra iniciada por el presidente Vladímir Putin contra Ucrania hace más de cuatro años ha llegado a casa, haciéndose más difícil de ignorar. Enjambres de drones han cerrado aeropuertos y atacado refinerías de petróleo, así como almacenes de gigantes minoristas como Wildberries y Ozon.

Durante los meses de junio, julio y agosto, se interceptaron más de 43.300 drones ucranianos sobre Rusia y Crimea, según datos del Ministerio de Defensa, mientras que el año anterior se interceptaron aproximadamente 7.700. Algunos de estos drones lograron alcanzar sus objetivos, provocando un impacto significativo en la vida cotidiana de los ciudadanos rusos.

"Vivíamos una vida normal y, de repente, es así", comentó la jubilada Margarita Terekhova, quien tuvo que esperar en largas filas para llenar el tanque de su auto en Moscú, parte de la crisis nacional de combustible que se extendió hasta agosto. La situación se agrava a medida que se acercan las elecciones parlamentarias del 18 al 20 de septiembre, las primeras desde el inicio de la guerra.

Con el aumento de los ataques, la conciencia sobre la guerra y sus consecuencias se ha intensificado, lo que ha generado un ambiente complicado para el Kremlin. A pesar del estricto control de las votaciones, analistas advierten sobre el potencial de volatilidad política.

El primer ataque significativo del verano ocurrió el 3 de junio, cuando una terminal petrolera cerca de San Petersburgo fue alcanzada justo al inicio del foro económico emblemático de Putin. Desde entonces, Ucrania ha atacado refinerías y almacenes en diversas localidades, desde Moscú hasta Ekaterimburgo y Omsk.

La campaña de ataques ha conmocionado a los rusos, como señala Denis Volkov, director del Centro Levada, el principal encuestador independiente del país. La guerra ha dejado de ser un tema distante y ha comenzado a afectar la vida diaria de la población.

Las redes sociales documentaron la realidad de los rusos, mostrando imágenes de largas colas en gasolineras y viajeros varados debido a vuelos cancelados. Empresarios han compartido sus historias de pérdidas por el ataque a sus inventarios.

A pesar de que el impacto de estos eventos ha disminuido con el tiempo, Volkov advierte que hay una tendencia a la baja en la evaluación económica y una caída en la aprobación de los líderes políticos, incluido Putin, cuya aprobación ha bajado del 87% en septiembre de 2025 al 76% en agosto de 2026.

Los rumores sobre una posible movilización de tropas también han generado nerviosismo en la población, con muchos temiendo que la guerra se intensifique aún más. A pesar de la creciente conciencia, no se han registrado manifestaciones significativas contra la guerra, y el Kremlin se mantiene firme en su control sobre el discurso político.

La situación en Rusia se ha vuelto cada vez más precaria, y mientras las elecciones se acercan, el Kremlin busca mostrar una imagen de control y estabilidad, a pesar de las crecientes tensiones y el descontento popular.