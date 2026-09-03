Intensa búsqueda de Mariano Martínez, estudiante desaparecido de la Universidad de La Plata

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) – La búsqueda de Mariano Martínez, un estudiante de 21 años, se intensifica desde el lunes 31 de agosto, cuando fue visto por última vez tras salir de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata y no regresar a su hogar en Berazategui.

El joven salió de su casa a las 08:00 horas con la intención de entregar un trabajo que había estado preparando durante el fin de semana. Sin embargo, durante la cursada, manifestó sentirse mal y decidió irse; desde ese momento, no se ha tenido noticias de su paradero.

Las cámaras de seguridad en Punta Lara captaron al joven caminando por la avenida Almirante Brown antes de dirigirse a una parada de la Línea 275 de colectivo. Mientras subía al colectivo, alrededor de las 14:35 horas, envió un mensaje a su hermano en el que mencionaba la contraseña de su computadora: "Ahí decía que la clave de la notebook era 'paintball', por cualquier cosa, si necesitás", según relató Gustavo, su padre.

Este mensaje despertó la inquietud en la familia, que ahora intenta determinar si la computadora contiene información relevante sobre su paradero. Las imágenes de las cámaras muestran que Mariano regresó a La Plata y se dirigió a la estación del Tren Roca con destino a Constitución. Aunque debía bajarse en Berazategui, no lo hizo.

Los padres del joven comentaron a los medios que Mariano suele quedarse dormido en el tren, lo que llevó a la familia a preocuparse solo cuando se hizo de noche y aún no había llegado a casa: "Él nunca se quedó sin avisar, no era de quedarse. Alguna vez sí se quedó, fue por algún partido, pero me avisaba".

Mariano es descrito como un joven de 21 años, con pelo castaño, piel clara y ojos marrones. Las redes sociales están activamente difundiendo el flyer de su desaparición. Las autoridades piden que cualquier información sobre su paradero sea comunicada de inmediato al 911.