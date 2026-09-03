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Quisieron robar un almacén en Fisherton y el dueño se enfrentó al ladrón: "Una locura lo que hice"

El episodio ocurrió en un local de Brasey al 7700, donde el propietario intervino para proteger a su hermano. Durante el forcejeo, el asaltante realizó uno o dos tiros y luego fue retenido con ayuda de varias personas hasta la llegada de los agentes.

03/09/2026 | 10:48Redacción Cadena 3 Rosario

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Violento intento de robo a un comercio de Fisherton.

FOTO: Violento intento de robo a un comercio de Fisherton.

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    Audio. Quisieron robar un almacén en Fisherton y el dueño se enfrentó al ladrón: "Una locura lo que hice"

    Cadena 3 Rosario

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Un delincuente armado intentó robar este miércoles por la tarde un comercio ubicado en Brasey al 7700, en el barrio Fisherton de Rosario, pero terminó reducido por el dueño del local y varios vecinos. El episodio ocurrió cerca de las 19.30, cuando el ladrón ingresó encapuchado y amenazó al hermano de Luciano, propietario del negocio. El hombre tomó al asaltante por detrás para proteger a su hermano y, durante el forcejeo, el delincuente efectuó uno o dos disparos. Uno de los proyectiles impactó contra un auto y rompió sus vidrios, mientras que el otro no fue localizado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Yo vivo al lado, escucho el ruido, el tipo decía ‘dame toda la plata’, unos gritos, unos insultos. Ahí nomás salgo y lo veo con un revólver en la mano, todo encapuchado. Y ahí lo agarré de atrás”, relató Luciano. El comerciante contó que inicialmente pensó que el arma podía ser de juguete porque nunca había visto una de cerca. “Le agarré la mano, la apunté para arriba, había gente encima. Una locura lo que hice”, reconoció. Junto con su hermano logró sacarlo del local y sostenerle la mano para evitar que utilizara el arma.

Finalmente, con la ayuda de los vecinos, lograron reducir al delincuente hasta la llegada de la Policía, que demoró entre 10 y 15 minutos. El sospechoso quedó detenido y se secuestró el arma utilizada durante el intento de robo. “Un día después decís qué locura lo que hice. La verdad, totalmente una locura”, expresó Luciano al recordar la situación y admitir que actuó por instinto para proteger a su hermano.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Un delincuente armado intentó robar un comercio en Rosario y fue reducido por el dueño y vecinos.

¿Quiénes estuvieron involucrados? El delincuente, Luciano y su hermano, y varios vecinos.

¿Cuándo ocurrió el incidente? El intento de robo tuvo lugar este miércoles por la tarde, cerca de las 19.30.

¿Dónde se llevó a cabo el hecho? En un comercio ubicado en Brasey al 7700, en el barrio Fisherton de Rosario.

¿Cómo fue el desenlace? El delincuente fue reducido por Luciano y los vecinos hasta la llegada de la Policía, que demoró entre 10 y 15 minutos.

¿Por qué actuó Luciano de esa manera? Actuó por instinto para proteger a su hermano durante el intento de robo.

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