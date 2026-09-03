Falleció Gloria Steinem, referente del feminismo y el activismo social a los 92 años

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) — Gloria Steinem, una influyente escritora y periodista estadounidense, falleció el 2 de septiembre en su hogar de Nueva York a los 92 años, según se informó en su cuenta de Instagram, donde se compartió la noticia por la Agencia Noticias Argentinas.

"Gloria Steinem falleció pacíficamente en su casa de Nueva York, rodeada de algunas de las muchas personas que la amaban. Los casi 100 años de Gloria en este mundo fueron años bien vividos, y continuó trabajando por la igualdad hasta el final", señala el mensaje publicado en la red social.

La publicación agrega: "El mayor don de Gloria era su capacidad para escuchar a los demás, para hacer que se sintieran vistos y escuchados. Sus palabras, acciones y ejemplo daban a las personas la libertad de ser ellas mismas. Gloria vivió fiel a su espíritu independiente, siempre con curiosidad y un gran sentido del humor".

Biografía

Nacida el 25 de marzo de 1934 en Toledo, Ohio, tuvo una infancia marcada por el traslado constante de su familia, lo que le impidió asistir regularmente a la escuela hasta los 11 años.

Su vida estuvo marcada por los viajes, en los que ofrecía charlas en universidades y participaba activamente en concentraciones y marchas.

Con el tiempo, se convirtió en una de las voces más representativas del movimiento de mujeres en Estados Unidos y una firme defensora de los derechos feministas, tal como recuerda una crónica en el sitio France 24.

Steinem vivió experiencias difíciles, como un aborto ilegal a los 22 años y un diagnóstico de cáncer de mama en la década de 1980.

Colaboró con la revista Huntington Hartford’s Show en los años sesenta y, en una de sus acciones más audaces, se infiltró en el Playboy Club de Nueva York como "conejita" para destapar las condiciones de vida de esas mujeres.

En 1968, fue parte del equipo fundacional de New York Magazine y, tras cubrir un acto sobre el aborto, conceptualizó la "libertad reproductiva", que defiende el derecho a decidir sobre la maternidad.

Junto a otras destacadas feministas como Bella Abzug y Betty Friedan, fundó el Caucus Político Nacional de Mujeres y fue cofundadora de la revista feminista Ms. en los años setenta, junto a Dorothy Pitman Hughes.

En 2021, recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en España.

En sus últimos años, recibió a cientos de personas en su hogar para los Talking Circles y en su próximo libro, An Unexpected Life, escribió: "He vivido ya durante más de cincuenta años en esta casa de tipo brownstone, en habitaciones que han sido testigos de vidas anteriores a la mía y que conocerán otras después de que yo me haya ido".