Dieron a conocer la causa de la muerte de Tim Curry, el recordado Pennywise de "It"

Tim Curry murió por una enfermedad arterial coronaria, según documentos del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles obtenidos por la revista People. La información se conoció días después del fallecimiento del actor británico, ocurrido el 25 de agosto, a los 80 años.

El informe también consignó un antecedente de accidente cerebrovascular y cáncer de riñón como condiciones significativas que contribuyeron a su muerte.

La Policía de Los Ángeles confirmó que sus agentes acudieron esa noche, a las 23.23, a una vivienda de La Maida Street tras recibir una llamada por el fallecimiento de un hombre de 80 años. Luego, informó que se completó el reporte de investigación correspondiente.

Curry atravesaba problemas de salud desde que sufrió un accidente cerebrovascular en 2012, que dejó secuelas permanentes en su movilidad y lo llevó a utilizar una silla de ruedas.

En una entrevista con The New York Times en 2025, recordó que aquel episodio lo había dejado al borde de la muerte. Según relató, los médicos debieron intervenirlo para extraer dos coágulos de su cerebro. El ACV también afectó temporalmente su capacidad para hablar y le provocó parálisis en el lado izquierdo del cuerpo.

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Aunque logró recuperar el habla después de un proceso complejo, no pudo volver a caminar. En 2025, durante una celebración por el 50.º aniversario de The Rocky Horror Picture Show, se reencontró con sus seguidores y habló sobre esas limitaciones.

"Todavía no puedo caminar, por eso estoy en esta silla ridícula, y eso me limita mucho", expresó ante el público. También explicó que las secuelas le impedían cantar y bailar como lo había hecho durante su carrera.

Su interpretación del doctor Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, estrenada en 1975, lo convirtió en una figura de culto internacional. Años después, sumó otro de sus personajes más recordados: Pennywise, el payaso de la miniserie It, emitida por ABC en 1990 y basada en la novela de Stephen King.

Su trayectoria cinematográfica incluyó títulos como Annie, Clue, Mi pobre angelito 2 y Muppet Treasure Island. También desarrolló una carrera teatral por la que recibió tres nominaciones a los premios Tony.

En 2025 publicó Vagabond, un libro de memorias en el que repasó distintos momentos de su vida y de su recorrido artístico.