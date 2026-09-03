Dieron a conocer la causa de la muerte de Tim Curry, el recordado Pennywise de "It"
El actor británico falleció el 25 de agosto a los 80 años. Un informe médico señaló también un antecedente de ACV y cáncer de riñón como factores que contribuyeron al deceso.
03/09/2026 | 11:42Redacción Cadena 3
FOTO: Muere a los 80 años Tim Curry, actor icónico y estrella de "Rocky Horror Picture Show"
Tim Curry murió por una enfermedad arterial coronaria, según documentos del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles obtenidos por la revista People. La información se conoció días después del fallecimiento del actor británico, ocurrido el 25 de agosto, a los 80 años.
El informe también consignó un antecedente de accidente cerebrovascular y cáncer de riñón como condiciones significativas que contribuyeron a su muerte.
La Policía de Los Ángeles confirmó que sus agentes acudieron esa noche, a las 23.23, a una vivienda de La Maida Street tras recibir una llamada por el fallecimiento de un hombre de 80 años. Luego, informó que se completó el reporte de investigación correspondiente.
Curry atravesaba problemas de salud desde que sufrió un accidente cerebrovascular en 2012, que dejó secuelas permanentes en su movilidad y lo llevó a utilizar una silla de ruedas.
En una entrevista con The New York Times en 2025, recordó que aquel episodio lo había dejado al borde de la muerte. Según relató, los médicos debieron intervenirlo para extraer dos coágulos de su cerebro. El ACV también afectó temporalmente su capacidad para hablar y le provocó parálisis en el lado izquierdo del cuerpo.
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Luto en el cine. Murió Tim Curry, el inolvidable Pennywise de "It" que también brilló en "Mi pobre angelito 2"
El actor británico tenía 80 años y una extensa trayectoria. Fue Pennywise en la adaptación de “It” de 1990 y participó en clásicos como “Mi pobre angelito 2”.
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Aunque logró recuperar el habla después de un proceso complejo, no pudo volver a caminar. En 2025, durante una celebración por el 50.º aniversario de The Rocky Horror Picture Show, se reencontró con sus seguidores y habló sobre esas limitaciones.
"Todavía no puedo caminar, por eso estoy en esta silla ridícula, y eso me limita mucho", expresó ante el público. También explicó que las secuelas le impedían cantar y bailar como lo había hecho durante su carrera.
Su interpretación del doctor Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, estrenada en 1975, lo convirtió en una figura de culto internacional. Años después, sumó otro de sus personajes más recordados: Pennywise, el payaso de la miniserie It, emitida por ABC en 1990 y basada en la novela de Stephen King.
Su trayectoria cinematográfica incluyó títulos como Annie, Clue, Mi pobre angelito 2 y Muppet Treasure Island. También desarrolló una carrera teatral por la que recibió tres nominaciones a los premios Tony.
En 2025 publicó Vagabond, un libro de memorias en el que repasó distintos momentos de su vida y de su recorrido artístico.
Lectura rápida
¿Qué enfermedad causó la muerte de Tim Curry? La muerte de Tim Curry fue causada por una enfermedad arterial coronaria.
¿Quién confirmó el fallecimiento de Tim Curry? La Policía de Los Ángeles confirmó el fallecimiento tras recibir una llamada sobre un hombre de 80 años.
¿Cuándo ocurrió el fallecimiento de Tim Curry? El fallecimiento de Tim Curry ocurrió el 25 de agosto.
¿Dónde fue encontrado Tim Curry? Fue encontrado en una vivienda de La Maida Street.
¿Por qué Tim Curry utilizaba una silla de ruedas? Utilizaba una silla de ruedas debido a las secuelas de un accidente cerebrovascular sufrido en 2012.