Alpine cerró un millonario acuerdo comercial en la antesala del GP de Italia

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Valvoline como nuevo Global Team Partner. Compartimos una profunda pasión por la innovación, la excelencia en ingeniería y la competición”. Con esas palabras, Guy Martin, director global de Marketing de Alpine, anunció el nuevo acuerdo comercial multianual que concretó la escudería en las horas previas al inicio de la actividad del Gran Premio de Italia.

La alianza estratégica con la histórica firma especializada en lubricantes —con 160 años de trayectoria en el sector industrial y automotriz— permitirá que la marca tenga presencia destacada en la carrocería de los monoplazas A526 de Franco Colapinto y Pierre Gasly a partir de este fin de semana en el circuito de Monza, además de exhibirse en los espacios oficiales del equipo.

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Desde el sector corporativo del nuevo patrocinador, Michael Kirtman, director de marca de Valvoline Global Operations, resaltó la magnitud del convenio: “Los deportes de motor han formado parte de nuestro ADN durante más de un siglo y la Fórmula 1 representa uno de los escenarios más influyentes del mundo para el rendimiento, la innovación y la competencia”.

“Nuestra asociación con Alpine refleja la inversión continua en este deporte y el compromiso de conectar con aficionados y clientes a través de las carreras de primer nivel. Esperamos construir una relación sólida mientras continuamos expandiendo nuestra presencia en los niveles más altos del automovilismo mundial”, agregó Kirtman sobre los objetivos de la compañía.

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Por su parte, desde la cúpula de Alpine destacaron las posibilidades técnicas y comerciales de la alianza. “El entorno de Alpine, orientado al rendimiento, ofrece la plataforma perfecta para ampliar los límites de la tecnología. Esperamos construir una relación duradera y exitosa”, concluyó Martin.