Gasly elogió a Colapinto tras confirmarse su futuro en Alpine: "Trabajamos muy bien"
El piloto francés celebró la permanencia del argentino para la próxima temporada de Fórmula 1 y destacó el avance técnico de la escudería de cara al GP de Italia.
03/09/2026 | 11:50Redacción Cadena 3
FOTO: Pierre Gasly y Franco Colapinto serán la dupla de Alpine en 2027. (Foto: Alpine)
“Me alegro por Franco Colapinto. Considero que venimos realizando una buena labor conjunta, tanto en la forma de empujar al equipo hacia adelante como en la dinámica interna que construimos”, sostuvo Pierre Gasly, quien celebró la ratificación de Franco Colapinto como su compañero en Alpine para la próxima temporada de la Fórmula 1.
En el marco del Gran Premio de Italia, el corredor galo remarcó la evolución del joven albiceleste en la categoría reina. “Ha sumado muchísimo aprendizaje a lo largo de estos dos últimos años en la F1. Confío en que continuaremos sumando puntos para la escudería y entregando el máximo rendimiento posible”, afirmó.
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El piloto argentino celebró su continuidad en Alpine, analizó el salto de rendimiento en el campeonato y se entusiasmó con las gestiones para el retorno de la Fórmula 1 a la Argentina.
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Más allá del futuro de la dupla, Gasly puso el foco en el presente inmediato y anunció novedades de peso para la cita de este fin de semana en Monza: el monoplaza de Colapinto ya contará con las mejoras técnicas que la escudería probó en la fecha previa en Países Bajos.
Respecto al funcionamiento del auto, el piloto francés repasó lo acontecido en Zandvoort, donde fue octavo en la carrera sprint y décimo el domingo. “Fue un buen paso adelante. A pesar de las exigencias del formato sprint, aprendimos mucho. Me siento más cómodo sobre el coche y con mayor potencial”, explicó.
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La carrera en Monza, válida por la decimotercera fecha del campeonato, será el domingo, con cobertura de Cadena 3. Todos los detalles.
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Por último, Gasly enfatizó que Alpine logró dejar atrás el bache previo al receso veraniego para volver a pelear activamente por la zona de puntuación. “Estoy entusiasmado y con ganas de que empiece este fin de semana”, completó.
Desde el arribo de Colapinto al equipo, la dupla franco-argentina ya compartió 30 Grandes Premios en la máxima categoría, consolidando una relación de trabajo fluida que desde la dirección técnica consideran clave para el desarrollo del vehículo.
Lectura rápida
¿Quién celebró la ratificación de Franco Colapinto? Pierre Gasly celebró la ratificación de Franco Colapinto como su compañero en Alpine.
¿Qué destacó Gasly sobre Colapinto? Gasly remarcó la evolución de Colapinto y su aprendizaje en la F1 durante los últimos dos años.
¿Qué novedades anunció Gasly para el Gran Premio de Italia? Anunció que el monoplaza de Colapinto contará con mejoras técnicas probadas previamente en Países Bajos.
¿Cómo fue el desempeño de Gasly en Zandvoort? Gasly fue octavo en la carrera sprint y décimo en la carrera del domingo en Zandvoort.
¿Cuántos Grandes Premios han compartido Colapinto y Gasly? La dupla franco-argentina ya compartió 30 Grandes Premios en la máxima categoría.