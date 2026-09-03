Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este jueves 3 de septiembre

Este jueves 3 de septiembre, el clima en Salta se caracteriza por un cielo completamente despejado y temperaturas agradables. La temperatura actual se sitúa en 28°, con una sensación térmica de 27°. La humedad es del 31%, lo que contribuye a un ambiente cálido y seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1.54 m/s desde el norte.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 10° y una máxima de 30°. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias y el cielo se mantendrá despejado durante la mayor parte del día. La presión atmosférica es de 1010 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

Para los próximos días, el pronóstico extendido muestra un cambio en las temperaturas. Para el viernes 4 de septiembre, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 24°, con cielo despejado. El sábado 5 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 9° y 18°, con algunas nubes dispersas. El domingo 6 de septiembre, se prevé un descenso notable, con mínimas de 6° y máximas de 13°, bajo un cielo mayormente nublado. Finalmente, el lunes 7 de septiembre, la mínima será de 3° y la máxima de 17°, con cielo despejado.

En resumen, el clima en Salta para este jueves es ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado. Sin embargo, se recomienda estar atentos a los cambios en el pronóstico para los días siguientes, ya que se prevé un descenso en las temperaturas.