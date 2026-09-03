Incendio durante demolición de chimenea en fábrica de papel de Japón genera alarma

FOTO: Estalla incendio en demolición de chimenea dañada por sismo en fábrica de papel de Japón

TOKIO — Un incendio tuvo lugar el jueves en una fábrica de papel de la prefectura de Kumamoto, en el suroeste de Japón, durante la demolición de una chimenea que había resultado dañada por un sismo. La situación fue reportada en la noche, cuando un empleado de Nippon Paper Industries alertó al Departamento de Bomberos de Yatsushiro sobre el incidente.

Las imágenes transmitidas por la televisión nacional NHK mostraron llamas intensas y una densa columna de humo negro que se elevaba desde una de las chimeneas afectadas. Este evento se produce tras un fuerte sismo de magnitud 7,1 que ocurrió el 28 de julio, causando la muerte de 38 personas y graves daños en la planta.

Durante ese sismo, tres de las cinco chimeneas de la fábrica sufrieron daños severos, y una de ellas, de 80 metros de altura, se derrumbó, provocando la muerte de nueve trabajadores. El incendio del jueves se inició cuando se intentaba retirar la parte superior rota de la chimenea. Afortunadamente, no se reportaron heridos en este nuevo incidente.

Las autoridades informaron que, más de tres horas después del inicio del incendio, aún se encontraban en la lucha contra las llamas, con un despliegue de 14 camiones de bomberos en el lugar. Hasta el momento, la causa exacta del incendio no ha sido determinada.

Este incidente es parte de las secuelas del devastador sismo que dejó a aproximadamente 36.000 viviendas y edificios dañados o destruidos, con más de 2.000 personas aún viviendo en centros de evacuación, como gimnasios escolares y centros comunitarios.