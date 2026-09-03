Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 3 de septiembre

Este jueves 3 de septiembre, las cotizaciones del dólar en Argentina muestran discrepancias importantes según el tipo de cambio que se analice. A continuación, se detallan las principales cotizaciones, que son información crucial para todos los que necesiten realizar operaciones en moneda extranjera.

El dólar oficial, que establece el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se encuentra con un precio de compra de 1.485 pesos y una venta de 1.535 pesos. Este tipo de cambio es el que se utiliza para transacciones legales, como la compra de bienes o el pago de servicios del exterior.

Por otro lado, el dólar blue, que es el precio del dólar en el mercado informal, se está cotizando a 1.520 pesos para la compra y 1.540 pesos para la venta. Este es el tipo de cambio más seguido por quienes buscan adquirir dólares fuera del circuito bancario, especialmente ante las restricciones impuestas en el acceso a divisas.

Entre las otras cotizaciones relevantes, se encuentra el dólar mayorista, cotizado a 1.502 pesos para la compra y 1.511 pesos para la venta. Este valor se utiliza especialmente en operaciones entre bancos y no suele ser accesible para el público en general.

Además, el dólar bolsa o MEP se establece en 1.532 pesos para la compra y 1.535,20 pesos para la venta. Se trata de un tipo de cambio que se obtiene mediante la compra y venta de títulos en el exterior y permite acceder a dólares de manera legal.

Otra opción es el dólar contado con liquidación, que se ubica en 1.593,5 pesos para la compra y 1.594,4 pesos para la venta. Este mecanismo es usado habitualmente por empresas y grandes inversores que buscan transferir capitales al exterior.

Adicionalmente, el dólar cripto, que fluctúa en las plataformas de comercio de criptomonedas, se encuentra en 1.583,09 pesos para la compra y 1.586,34 pesos para la venta. Este valor ha tomado relevancia con el auge de las criptomonedas en el país.

Por último, el uso de tarjetas de crédito en el extranjero plantea un tipo de cambio diferente, siendo el valor del dólar tarjeta de 1.930,5 pesos para la compra y 1.995,5 pesos para la venta, que incluye impuestos adicionales que se aplican a los gastos en el exterior.

Las variaciones en el mercado del dólar están influenciadas por diversos factores, que incluyen la inflación, políticas económicas del gobierno, la oferta y demanda de divisas, así como la incertidumbre económica general. Para un sector importante de la población, especialmente aquellos que dependen de la moneda extranjera, estas fluctuaciones son vitales y representan un impacto directo en su economía cotidiana.