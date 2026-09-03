En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Vamos viendo

Fernando Genesir

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 3 de septiembre

Las cotizaciones del dólar en Argentina presentan variaciones significativas. El dólar oficial se encuentra en 1.535 pesos, mientras que el blue alcanza los 1.540 pesos. Detalles de las distintas alternativas.

03/09/2026 | 07:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Dólar

FOTO: Dólar

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Este jueves 3 de septiembre, las cotizaciones del dólar en Argentina muestran discrepancias importantes según el tipo de cambio que se analice. A continuación, se detallan las principales cotizaciones, que son información crucial para todos los que necesiten realizar operaciones en moneda extranjera.

El dólar oficial, que establece el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se encuentra con un precio de compra de 1.485 pesos y una venta de 1.535 pesos. Este tipo de cambio es el que se utiliza para transacciones legales, como la compra de bienes o el pago de servicios del exterior.

Por otro lado, el dólar blue, que es el precio del dólar en el mercado informal, se está cotizando a 1.520 pesos para la compra y 1.540 pesos para la venta. Este es el tipo de cambio más seguido por quienes buscan adquirir dólares fuera del circuito bancario, especialmente ante las restricciones impuestas en el acceso a divisas.

Entre las otras cotizaciones relevantes, se encuentra el dólar mayorista, cotizado a 1.502 pesos para la compra y 1.511 pesos para la venta. Este valor se utiliza especialmente en operaciones entre bancos y no suele ser accesible para el público en general.

Además, el dólar bolsa o MEP se establece en 1.532 pesos para la compra y 1.535,20 pesos para la venta. Se trata de un tipo de cambio que se obtiene mediante la compra y venta de títulos en el exterior y permite acceder a dólares de manera legal.

Otra opción es el dólar contado con liquidación, que se ubica en 1.593,5 pesos para la compra y 1.594,4 pesos para la venta. Este mecanismo es usado habitualmente por empresas y grandes inversores que buscan transferir capitales al exterior.

Adicionalmente, el dólar cripto, que fluctúa en las plataformas de comercio de criptomonedas, se encuentra en 1.583,09 pesos para la compra y 1.586,34 pesos para la venta. Este valor ha tomado relevancia con el auge de las criptomonedas en el país.

Por último, el uso de tarjetas de crédito en el extranjero plantea un tipo de cambio diferente, siendo el valor del dólar tarjeta de 1.930,5 pesos para la compra y 1.995,5 pesos para la venta, que incluye impuestos adicionales que se aplican a los gastos en el exterior.

Las variaciones en el mercado del dólar están influenciadas por diversos factores, que incluyen la inflación, políticas económicas del gobierno, la oferta y demanda de divisas, así como la incertidumbre económica general. Para un sector importante de la población, especialmente aquellos que dependen de la moneda extranjera, estas fluctuaciones son vitales y representan un impacto directo en su economía cotidiana.

Lectura rápida

¿Qué cotización tiene el dólar oficial hoy?
El dólar oficial se cotiza a 1.485 pesos para la compra y 1.535 pesos para la venta.

¿Cuál es el valor del dólar blue?
El dólar blue se encuentra en 1.520 pesos para la compra y 1.540 pesos para la venta.

¿A cuánto cotiza el dólar mayorista?
El dólar mayorista está a 1.502 pesos para la compra y 1.511 pesos para la venta.

¿Qué es el dólar contado con liquidación?
El dólar CCL se cotiza a 1.593,5 pesos para la compra y 1.594,4 pesos para la venta.

¿Cómo influye la economía en el dólar?
La cotización del dólar es afectada por la inflación, políticas económicas, oferta y demanda de divisas, y la incertidumbre económica.

Lo más visto
Siempre Juntos Rosario

Santa Fe. Cayó de un tercer piso, se accidentó en moto y lo atropelló un patrullero: "No me quedan vidas"

El joven de Esperanza relató en Cadena 3 Rosario el insólito episodio ocurrido en la guardia del Hospital Cullen y repasó otras graves situaciones que atravesó. El impacto desplazó los tornillos de su pierna y ahora deberá someterse a una nueva cirugía.

Perspectiva Rosario

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf