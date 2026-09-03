El impacto del acuerdo petrolero en la identidad venezolana y sus reservas

FOTO: El orgullo venezolano, herido por acuerdo que da a EEUU una quinta de sus reservas de petróleo

CARACAS, Venezuela — En la historia reciente de Venezuela, el petróleo ha sido un pilar fundamental que ha definido la identidad nacional. Durante más de un siglo, los venezolanos han creído que los recursos petroleros pertenecen al pueblo y no a gobiernos o empresas.

Este sentimiento se vio severamente afectado la semana pasada cuando la presidenta encargada Delcy Rodríguez aceptó otorgar a Estados Unidos el control de aproximadamente una quinta parte de las reservas petroleras del país, que son las más grandes del mundo.

Si bien este acuerdo podría generar ingresos significativos para una industria petrolera y una economía en crisis, muchos venezolanos lo consideran una rendición. Algunos sostienen que el objetivo final de la administración del expresidente Donald Trump al capturar al entonces presidente Nicolás Maduro era hacerse con el control del petróleo venezolano.

"No solo es preocupante, es indignante porque uno, como gota en el océano, no tiene poder para intervenir", comenta Lisandro Castro, un arquitecto de Caracas. "Hay una verdadera preocupación colectiva en este momento en Venezuela por lo que estamos viendo".

El petróleo y su influencia en la vida cotidiana

Desde su descubrimiento en la década de 1920, el petróleo transformó a Venezuela de un país agrario a una potencia regional. Este auge económico también trajo consigo la llegada de migrantes europeos en busca de oportunidades, lo que a su vez popularizó el béisbol entre los venezolanos de clase trabajadora.

En su época de esplendor, el país, cofundador de la OPEP, nacionalizó su industria petrolera en los años 70, estableciendo Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) como un símbolo de orgullo nacional. Esta empresa proporcionaba subsidios para gasolina, educación y salud a los ciudadanos.

"El venezolano siente que el petróleo es algo que él tiene derecho a reclamar", afirma Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en Colombia.

Sin embargo, la economía se ha visto afectada por ciclos de auge y caída en los precios del petróleo. La crisis de los años 80, seguida por el ascenso de Hugo Chávez, quien utilizó los ingresos del petróleo para financiar programas sociales, marcó un cambio en la estructura económica del país.

A pesar de los beneficios temporales, la caída de los precios del petróleo y la mala gestión llevaron a una crisis económica que se agudizó con las sanciones impuestas por Estados Unidos. Esto provocó que millones de venezolanos abandonaran su país en busca de mejores condiciones de vida.

Hoy, aunque los mercados están más abastecidos, la inflación y la falta de poder adquisitivo complican la vida de los ciudadanos. Muchos empleados del sector público ganan apenas 160 dólares al mes.

Escepticismo ante el nuevo acuerdo petrolero

El reciente acuerdo de asociación entre Estados Unidos y la empresa venezolana North American Blue Energy Partners ha despertado escepticismo. Rodríguez otorgó derechos sobre 17 campos petroleros con reservas probadas de 65.000 millones de barriles a esta empresa mixta, que tendrá una duración de 100 años. Las reservas totales de Venezuela se estiman en 300.000 millones de barriles.

"Todo lo que sucedió el 3 de enero no fue más que una estrategia para poder estar aquí donde estamos hoy", dice Castro, refiriéndose a la intervención estadounidense. "Es decir, meterse de lleno en los quehaceres energéticos del país y para usufructo y beneficio particular".

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró que la misión de su país en Venezuela es "traer paz, libertad, oportunidad y prosperidad al pueblo". Sin embargo, muchos venezolanos, como Romel Abreu, un extrabajador petrolero, anhelan un nuevo auge petrolero que les permita mejorar su calidad de vida.

"Una gotita, pero la tenemos segura", dice Abreu, refiriéndose a la producción actual de un millón de barriles de petróleo por día. "Si no tuviéramos petróleo, el país estuviese frito".

Mientras los venezolanos esperan resultados concretos de este acuerdo, la incertidumbre y el descontento persisten en el aire.