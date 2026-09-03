Operativo policial en el partido de Boca y Vélez: varias detenciones y prohibiciones
Durante el encuentro de Copa Argentina entre Boca y Vélez, se registraron cuatro detenciones y el secuestro de bebidas y estupefacientes, además de controles en colectivos con personas con prohibición de ingreso.
FOTO: Imagen del operativo en la previa del partido entre Boca y Vélez.
Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- Cuatro personas fueron detenidas por distintos delitos, en el marco del operativo dispuesto por el evento deportivo entre Boca y Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina de fútbol.
En inmediaciones del estadio Mario Alberto Kempes, en cercanías del complejo Feriar, se detuvo a un hombre y a una mujer mayores de edad, quienes fueron sorprendidos mientras realizaban tareas de cuidacoches. Se les secuestró un bolso con dinero.
Asimismo, en el ingreso al estadio se detuvo a dos hombres mayores de edad, uno por infracción al artículo N° 67 del C.C.C y otro por contar con pedido de captura vigente.
Además, mediante Tribuna Segura y el operativo desplegado en el peaje de la autopista Córdoba-Pilar, se controlaron 8 colectivos donde se constató la presencia de 18 personas que, al ser chequeadas, contaban con prohibición de concurrencia. Con la colaboración de canes se logró el secuestro de bebidas varias y estupefacientes por parte de personal de la FPA.
Por otro lado, dentro del estadio, personal médico asistió a un simpatizante mayor de edad quien, por causas a establecer, cayó y golpeó su cabeza con uno de los escalones. Tras ser derivado al Hospital de Urgencias, quedó en observación durante la madrugada, siendo dado de alta a posterior.Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué sucedió en el partido de Boca y Vélez?
Se registraron varias detenciones y se prohibió el ingreso de personas con antecedentes.
¿Cuántas personas fueron detenidas?
Cuatro personas fueron detenidas por distintos delitos relacionados con el evento.
¿Qué se secuestró durante el operativo?
Se secuestraron dinero, bebidas y estupefacientes durante el operativo de control.
¿Dónde ocurrió el operativo?
El operativo se llevó a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes y en el peaje de la autopista Córdoba-Pilar.
¿Hubo algún herido?
Un simpatizante fue asistido tras caer y golpearse la cabeza, siendo dado de alta posteriormente.
[Fuente: Noticias Argentinas]