Operativo policial en el partido de Boca y Vélez: varias detenciones y prohibiciones

FOTO: Imagen del operativo en la previa del partido entre Boca y Vélez.

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- Cuatro personas fueron detenidas por distintos delitos, en el marco del operativo dispuesto por el evento deportivo entre Boca y Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina de fútbol.

En inmediaciones del estadio Mario Alberto Kempes, en cercanías del complejo Feriar, se detuvo a un hombre y a una mujer mayores de edad, quienes fueron sorprendidos mientras realizaban tareas de cuidacoches. Se les secuestró un bolso con dinero.

Asimismo, en el ingreso al estadio se detuvo a dos hombres mayores de edad, uno por infracción al artículo N° 67 del C.C.C y otro por contar con pedido de captura vigente.

Además, mediante Tribuna Segura y el operativo desplegado en el peaje de la autopista Córdoba-Pilar, se controlaron 8 colectivos donde se constató la presencia de 18 personas que, al ser chequeadas, contaban con prohibición de concurrencia. Con la colaboración de canes se logró el secuestro de bebidas varias y estupefacientes por parte de personal de la FPA.

Por otro lado, dentro del estadio, personal médico asistió a un simpatizante mayor de edad quien, por causas a establecer, cayó y golpeó su cabeza con uno de los escalones. Tras ser derivado al Hospital de Urgencias, quedó en observación durante la madrugada, siendo dado de alta a posterior.