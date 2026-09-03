Tiroteo en Minneapolis deja dos muertos y varios heridos, incluido un suicidio del atacante

FOTO: Minneapolis ya había sido escenario de fuertes episodios policiales.

Buenos Aires, 3 septiembre (NA) — Dos personas perdieron la vida y el autor del ataque se suicidó tras un tiroteo que tuvo lugar en Minneapolis, la principal ciudad del estado de Minnesota, según reportó la cadena de televisión local KSTP.

El autor del tiroteo se quitó la vida y otras seis personas, incluyendo a tres agentes de policía, resultaron heridas en este trágico incidente que ocurrió en las últimas horas, según información de la Agencia Noticias Argentinas.

El Ayuntamiento de Minneapolis comunicó en su cuenta de X que se enviaron unidades al lugar del tiroteo alrededor de las 16:36 hora local (21:36 GMT). Los oficiales ingresaron a un edificio residencial de gran altura, donde encontraron a las víctimas y escucharon más disparos.

Siguiendo la dirección del sonido de los disparos, los agentes se dirigieron a una de las plantas superiores del edificio, según la publicación oficial.

En ese piso, los agentes se encontraron con una densa humareda que dificultaba considerablemente la visibilidad.

Tres agentes heridos

Tres agentes resultaron heridos, dos de ellos por disparos, según el informe.

La cadena de televisión local KARE detalló que el tiroteo se originó en un conflicto doméstico entre el tirador y una de las víctimas.

El atacante disparó contra los policías que llegaron al lugar antes de refugiarse en un apartamento, según la información divulgada por Xinhua.