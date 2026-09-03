Liberan a un libanés encarcelado en Israel y lo entregan a Líbano tras meses de conflicto

FOTO: Un libanés preso en Israel es liberado y entregado al Líbano

BEIRUT, Líbano — El jueves, un libanés que se encontraba en prisión en Israel fue liberado, marcando la primera entrega de este tipo desde el inicio de la última guerra entre Israel y Hezbollah hace seis meses. Esta información fue confirmada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y dos funcionarios de seguridad libaneses.

El individuo liberado, identificado como Malek Ghazi, fue entregado al ejército libanés a través del CICR, según explicó uno de los funcionarios libaneses. Otro funcionario mencionó que se anticipa la liberación de un segundo prisionero. Ambos funcionarios pidieron permanecer en el anonimato debido a la sensibilidad del tema.

La Agencia Nacional de Noticias, que es de gestión estatal, reportó que Ghazi fue entregado al CICR en el cruce fronterizo de Naqoura, ubicado en la costa sur de Líbano, y posteriormente fue trasladado a una oficina de inteligencia del ejército libanés en la ciudad de Tiro.

El ejército israelí no ha emitido comentarios sobre el asunto. Se estima que decenas de prisioneros libaneses permanecen detenidos en centros de detención israelíes, incluyendo tanto civiles como miembros de Hezbollah capturados durante los enfrentamientos en el sur del país. Las circunstancias que llevaron a la captura de Ghazi no están del todo claras, aunque un funcionario libanés afirmó que se trata de un civil.

Esta liberación se produce en un contexto en el que las conversaciones entre las autoridades de Líbano e Israel han alcanzado un punto muerto. Ambos países firmaron en junio un acuerdo marco que estipula la retirada de las fuerzas israelíes de las zonas ocupadas en el sur de Líbano a cambio del desarme de Hezbollah, aunque en la práctica ha habido pocos avances en su implementación.

Se espera que más adelante este mes se realice otra ronda de conversaciones en Roma.