Investigan acusaciones de Fittipaldi sobre tráfico de drogas en el gremio de limpieza de la provincia

FOTO: Sergio Fittipaldi, titular del Soelsac, declara en el juicio por el crimen de Gabriela Pérez.

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La fiscal federal Virginia Carmona investiga de oficio las declaraciones del sindicalista Sergio Fittipaldi, titular del Soelsac, relacionadas con el crimen de Gabriela Pérez.

Las acusaciones son graves: Fittipaldi señala a Franco Saillén, referente del Surrbac, como una persona que intenta hacerse con el control del gremio de la limpieza (Soelsac) para distribuir droga en toda la provincia.

Esta situación agrava la situación de la causa y requiere de una exhaustiva investigación por parte de las autoridades competentes.

Informe de Francisco Centeno.