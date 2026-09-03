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Investigan acusaciones de Fittipaldi sobre tráfico de drogas en el gremio de limpieza de la provincia

La fiscal Virginia Carmona investiga las gravísimas declaraciones del titular del Soelsac contra Franco Saillén. 

03/09/2026 | 08:39Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Sergio Fittipaldi, titular del Soelsac, declara en el juicio por el crimen de Gabriela Pérez.

FOTO: Sergio Fittipaldi, titular del Soelsac, declara en el juicio por el crimen de Gabriela Pérez.

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    Audio. Investigan acusaciones de Fittipaldi sobre tráfico de drogas en el gremio de limpieza de la provincia

    Radioinforme 3

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La fiscal federal Virginia Carmona investiga de oficio las declaraciones del sindicalista Sergio Fittipaldi, titular del Soelsac, relacionadas con el crimen de Gabriela Pérez.

Las acusaciones son graves: Fittipaldi señala a Franco Saillén, referente del Surrbac, como una persona que intenta hacerse con el control del gremio de la limpieza (Soelsac) para distribuir droga en toda la provincia.

Esta situación agrava la situación de la causa y requiere de una exhaustiva investigación por parte de las autoridades competentes.

Informe de Francisco Centeno.

Lectura rápida

¿Quién investiga las declaraciones de Sergio Fittipaldi? La fiscal federal Virginia Carmona investiga las declaraciones del sindicalista.

¿A quién acusa Fittipaldi? Sergio Fittipaldi acusa a Franco Saillén de intentar hacerse con el control del Soelsac.

¿Cuál es la gravedad de las acusaciones? Las acusaciones indican que Saillén busca distribuir droga en toda la provincia.

¿Qué requiere esta situación? La situación requiere de una exhaustiva investigación por parte de las autoridades competentes.

¿Quién realizó el informe? El informe fue realizado por Francisco Centeno.

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