Sobrevivientes de la masacre de Sharpeville demandan al gobierno sudafricano por indemnización

JOHANNESBURGO — Más de seis décadas después de que la policía del apartheid sudafricano disparara contra una multitud desarmada en Sharpeville, sobrevivientes y familiares de las víctimas anunciaron el jueves su intención de presentar una demanda colectiva contra el gobierno. Esta acción se produce en el marco de una lucha por la justicia que busca obtener una compensación por los daños sufridos y anular la Ley de Indemnidad de 1961, que, según los abogados, ha impedido que las víctimas reclamen justicia desde entonces.

El trágico evento ocurrió el 21 de marzo de 1960, cuando la policía abrió fuego contra manifestantes que protestaban en contra de las leyes de pases del apartheid, resultando en un saldo oficial de 69 muertos y 180 heridos. Sin embargo, investigaciones realizadas posteriormente sugieren que el número de muertos podría ser aún mayor, con al menos 91 personas fallecidas y más de 238 heridas. Este episodio marcó un hito en la lucha contra el apartheid y es recordado anualmente en Sudáfrica como el Día de los Derechos Humanos.

Durante una conferencia de prensa en Sharpeville, los abogados que representan a los demandantes explicaron que la demanda no solo busca compensación económica, sino también que el tribunal declare inconstitucional la ley que ha limitado el acceso a la justicia para las víctimas. En una emotiva caminata silenciosa, los familiares de las víctimas revivieron el recorrido de aquellos que se manifestaron en 1960, en un acto de homenaje y memoria.

Un sobreviviente recuerda el trauma

Abram Mofokeng, un sobreviviente de 87 años, compartió su experiencia, recordando cómo recibió disparos en el pie y la espalda mientras intentaba escapar. "No es posible olvidar lo que ocurrió en 1960", expresó Mofokeng, quien sigue llevando una bala en su espalda como un recordatorio de aquel día fatídico. Él es uno de los tres representantes de los demandantes, junto a Paulina Mathinye e Ishmael Poho, quienes perdieron a sus padres en la masacre.

Hasta la fecha, más de 70 sobrevivientes y familiares han expresado su interés en sumarse a la demanda, que busca abordar la falta de justicia y reconocimiento por parte del gobierno. Hasta el momento de esta publicación, no se había recibido respuesta oficial del gobierno sudafricano a las consultas sobre el caso.

Obstáculos legales y demandas de justicia

La lucha por la indemnización no es un asunto nuevo. Después de la masacre, se presentaron aproximadamente 258 reclamaciones, pero la Ley de Indemnidad de 1961 fue promulgada posteriormente, protegiendo a las autoridades de responsabilidad legal y anulando la mayoría de estas reclamaciones. Solo alrededor de un tercio de las demandas iniciales resultaron en pagos, que representaron menos del 4% de lo solicitado por los reclamantes.

Los solicitantes argumentan que esta legislación viola su derecho constitucional de acceso a los tribunales. Si logran que se anule la ley, sus reclamaciones por daños y perjuicios podrán avanzar. Los abogados involucrados en el caso no han especificado una cifra total para la indemnización, señalando que variará para cada demandante y se calculará con la ayuda de expertos.

Este litigio se enmarca en un contexto más amplio de revisión de abusos cometidos durante el apartheid en Sudáfrica, incluidas nuevas investigaciones sobre la muerte de figuras emblemáticas del movimiento antiapartheid. Dan Leader, un abogado británico que asesora al equipo legal sudafricano, destacó que este caso representa un momento crucial para abordar los "asuntos pendientes" de la historia reciente del país.

La abogada Charne Tracey, de Lawyers for Human Rights, expresó que los demandantes esperan que el caso motive al gobierno a entablar un diálogo sobre indemnizaciones con las familias de las víctimas. Por su parte, Ishmael Poho enfatizó que el caso no solo busca compensación, sino que también busca justicia para aquellos que han sufrido injusticias en el pasado.