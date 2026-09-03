Intensos combates entre el gobierno y milicias sacuden el suroeste de Somalia

FOTO: Se reanudan combates entre gobierno y milicias en suroeste de Somalia

MOGADISCIO, Somalia — Este jueves, los combates se reanudaron entre las fuerzas del gobierno somalí y milicias en las cercanías de Baidoa, una ciudad clave en el suroeste del país. Los enfrentamientos, que comenzaron a primera hora de la mañana, han generado una masiva huida de civiles de sus hogares, según reportes de testigos.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Somalia, las fuerzas gubernamentales respondieron a un ataque de combatientes leales al exdirigente del estado de suroeste Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen y al grupo extremista al-Shabab, que tiene vínculos con Al Qaeda. Esta escalada en los enfrentamientos es parte de una disputa más amplia por el control político y de seguridad en la región.

Las fuerzas federales tomaron el control de Baidoa el 30 de marzo, lo que llevó a la renuncia de Laftagareen, quien había gobernado el estado desde 2018. Sin embargo, los combates recientes han reavivado tensiones que se creían bajo control.

Los enfrentamientos cesaron a primera hora de la tarde, pero hasta el momento no se han reportado cifras oficiales sobre víctimas ni el alcance de los daños causados por los combates. Sin embargo, se observó a tropas gubernamentales patrullando las calles y ambulancias trasladando a los heridos a los hospitales. Residentes de la zona comenzaron a salir para evaluar los daños, encontrando ropa ensangrentada en las aceras.

El médico Abdikafi Omar Mohamud, director del Departamento de Emergencias del Hospital Regional de Bay en Baidoa, informó que su equipo atendió a 71 heridos, entre ellos 15 mujeres, y confirmaron un muerto entre los civiles.

Un residente de Baidoa, Abdullahi Haji, relató que decidió abandonar su hogar al escuchar el intenso tiroteo y las balas que caían en áreas residenciales. La situación es desesperante, ya que Baidoa, situada a unos 245 kilómetros al noroeste de Mogadiscio, es un centro humanitario que alberga a más de medio millón de personas desplazadas por el conflicto y la sequía.

El mes pasado, los combates en Baidoa y sus alrededores resultaron en al menos cuatro civiles muertos y 98 heridos, lo que evidencia la creciente violencia en la región.

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El periodista de The Associated Press Bishar Mayow Mukhtar contribuyó a este despacho desde Baidoa, Somalia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.